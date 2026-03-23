El acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur se aplicará provisionalmente desde el 1° de mayo Lo anunció este lunes la Comisión Europea. Entrará en vigencia para todos los países que hayan completado sus procedimientos de ratificación y lo hayan notificado a la UE antes de finales de marzo. En ese grupo se encuentran Argentina, Brasil y Uruguay.

El acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur se aplicará provisionalmente a partir del 1° de mayo, anunció la Comisión Europea este lunes.

“La Unión Europea ha notificado hoy a los países del Mercosur el instrumento de aplicación provisional del Acuerdo Comercial Provisional UE-Mercosur”, indicó el Ejecutivo comunitario.

Explicó que, con el envío de su nota verbal a Paraguay, país depositario de los tratados del Mercosur, la Comisión Europea dio el último paso procedimental necesario para la aplicación provisional, de conformidad con la decisión del Consejo de la UE del pasado 9 de enero.

Así, el acuerdo comercial se aplicará de forma provisional a partir del 1º de mayo entre la UE y todos los países del Mercosur que hayan completado sus procedimientos de ratificación y lo hayan notificado a la UE antes de finales de marzo; Argentina, Brasil y Uruguay ya lo hicieron, mientras que Paraguay ratificó recientemente el acuerdo y la CE espera que envíe su notificación en breve.

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Protección para los productos europeos

La aplicación provisional garantiza la eliminación de los aranceles sobre determinados productos “desde el primer día, lo que crea normas predecibles para el comercio y la inversión”, recordó la Comisión, que agregó que los sectores sensibles de la economía de la UE “están plenamente protegidos por sólidas salvaguardias”.

Para la CE, la aplicación provisional garantizará además mayor colaboración entre la UE y el Mercosur en cuestiones globales urgentes, como los derechos laborales y el cambio climático.

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Asimismo, permitirá crear cadenas de suministro más resilientes y fiables, “lo cual resulta crucial, en particular, para garantizar un flujo predecible de materias primas críticas”, puntualizó la Comisión.

“Hoy damos un paso importante para demostrar nuestra credibilidad como socio comercial de primer orden. La prioridad ahora es traducir este acuerdo entre la UE y el Mercosur en resultados concretos, proporcionando a los exportadores de la UE la plataforma que necesitan para aprovechar nuevas oportunidades de comercio, crecimiento y empleo”, declaró el comisario de Comercio, Maros Sefcovic.

Para que el acuerdo empezase a aplicarse provisionalmente, la UE y los países del Mercosur debían completar un procedimiento formal que incluía el intercambio de notas diplomáticas.

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Paraguay actúa como depositario del tratado por parte del bloque suramericano, por lo que Bruselas debía remitirle una nota verbal, mientras que cada uno de los países del Mercosur debe enviar su propia comunicación a la Comisión Europea.

Dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea

Una vez completado ese intercambio, el acuerdo podía empezar a aplicarse de forma provisional entre la UE y cada país del Mercosur a partir del primer día del segundo mes posterior a la notificación correspondiente (el 1º de mayo, en este caso).

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La entrada en vigor plena del tratado comercial, sin embargo, dependerá de la ratificación del Parlamento Europeo. Antes de pronunciarse, la Eurocámara espera un dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre si el acuerdo se ajusta a los tratados comunitarios.

Por lo que respecta al conjunto del acuerdo de asociación, que incluye además disposiciones políticas y de cooperación, será necesario que se pronuncien los parlamentos de los 27 miembros europeos.

El acuerdo abarcará un mercado de alrededor de 720 millones de personas y una economía conjunta estimada en unos 22 billones de dólares.

En términos comerciales, prevé la liberalización de la gran mayoría de los intercambios entre ambas regiones y permitirá que más del 90% de las exportaciones del bloque suramericano ingresen al mercado europeo sin pagar aranceles.