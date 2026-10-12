“Disparate total”: Milei negó la salida de Caputo, habló de una eventual corrida y apuntó a 2027 El mandatario negó diferencias con el ministro de Economía, afirmó que cuentan con una visión alineada y anticipó que dispondrán de USD 125.000 millones para afrontar una eventual turbulencia cambiaria.

El presidente Javier Milei negó que Luis Caputo vaya a dejar el Ministerio de Economía, ratificó su respaldo al funcionario y anticipó que el Gobierno ya trabaja en sus planes para 2027. En una entrevista con Radio Mitre, también afirmó que contará con USD 125.000 millones para enfrentar una eventual corrida cambiaria el año próximo y se mostró confiado en conseguir la reelección.

Sobre las versiones que circularon acerca de una posible salida de Caputo, el mandatario fue tajante. “Es una pelotudez del tamaño de una casa”, respondió, y aseguró que mantiene una relación “simbiótica” con el ministro.

Milei explicó que él define los lineamientos generales de la política económica y establece qué herramientas no se pueden utilizar, mientras que las decisiones se discuten dentro del equipo de Gobierno. “La decisión de gobierno es mía. Nadie cuestiona a Caputo, porque son mis políticas”, afirmó.

También acusó a quienes difundieron los rumores de intentar perjudicar al ministro en la previa de sus reuniones con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva. “Es una canallada, es traición a la patria”, sostuvo.

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Durante la entrevista, el Presidente afirmó que su administración se prepara para una eventual situación de tensión cambiaria en 2027, aunque aclaró que no espera que ocurra.

“Tengo USD 125.000 millones para enfrentar una corrida el año que viene”, aseguró. Sin embargo, en las declaraciones reproducidas no detalló cómo se compone ese monto ni qué parte estaría efectivamente disponible para responder ante una salida de capitales o una fuerte demanda de dólares.

Para comparar la situación con la del año pasado, Milei sostuvo que en 2025 el Gobierno pudo reunir USD 70.000 millones para responder a una eventual corrida y que, sobre el final, recibió otros USD 2.500 millones del Banco Central de Estados Unidos.

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“Llegamos con la lengua afuera”, dijo sobre aquel escenario. Según su interpretación, ahora la administración cuenta con mejores condiciones económicas y políticas para enfrentar una eventual crisis cambiaria.

El mandatario también vinculó esa capacidad de respuesta con la composición del Congreso. Afirmó que durante el año pasado tuvo mayores dificultades para sostener sus medidas y acusó a la oposición de impulsar iniciativas que, según él, buscaban romper el equilibrio fiscal.

Milei aseguró que ya trabaja con Caputo y otros integrantes del Gabinete en la planificación de las medidas para 2027 y los años siguientes “Con muchos de los ministros, como con Caputo o Federico Sturzenegger, estamos diseñando los planes para el 2027 en adelante”, señaló.

En ese marco, el Presidente se mostró confiado en conseguir un segundo mandato. Su expectativa está vinculada al resultado electoral que obtenga La Libertad Avanza y a la posibilidad de ampliar su representación parlamentaria.

“Si tenemos un resultado similar al de octubre (del 2025), y creemos que va a ser más alto, nos va a quedar una composición en el Congreso con mayoría en Cámara baja y a dos o tres de alcanzar el quórum en la Cámara alta”, afirmó. Luego concluyó: “Creemos que vamos a dar la batalla y vamos a ser reelectos”.

Caputo viaja a Tailandia para reunirse con el FMI y el Banco Mundial

En paralelo, Caputo tiene previsto viajar a Bangkok, Tailandia, para participar de las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial. La agenda incluye encuentros con Georgieva, con el presidente del Grupo Banco Mundial, Ajay Banga, y con el titular del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn.

El ministro estará acompañado por el secretario de Política Económica, José Luis Daza, y por las autoridades del Banco Central Santiago Bausili y Vladimir Werning.

Uno de los objetivos de la agenda es avanzar en la tercera revisión del acuerdo vigente entre la Argentina y el FMI. Según la información difundida, permanece pendiente un desembolso de alrededor de USD 869 millones.