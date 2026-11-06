El Papa pidió construir una sociedad con más igualdad durante su visita a Uruguay En la Plaza Independencia, el Pontífice habló sobre el bien común, la dignidad del trabajo, la salud mental y el acceso a la salud pública. También defendió la libertad religiosa y la convivencia entre creyentes y no creyentes.

El papa León XIV pronunció este viernes su primer discurso de la gira por Sudamérica durante un acto en la Plaza Independencia de Uruguay. Ante las autoridades y los presentes, destacó la importancia de trabajar por el bien común, garantizar la dignidad de las personas y construir una sociedad en la que las oportunidades alcancen a todos. “Son las personas concretas las que cuentan, cada una de ellas y sus familias”, expresó al referirse al desarrollo económico y la distribución de sus beneficios.

Durante su mensaje, el Pontífice sostuvo que la autoridad pública debe estar al servicio de la comunidad y remarcó la responsabilidad de preservar los bienes para las próximas generaciones. También hizo referencia a los cambios tecnológicos y advirtió sobre el impacto de la inteligencia artificial en el mundo laboral. En ese sentido, pidió que “la persona que trabaja no quede reducida a una simple pieza prescindible dentro del proceso productivo”.

Otro de los ejes de su discurso fue la salud mental. León XIV se refirió a la soledad, la angustia y la pérdida de esperanza como situaciones que pueden llevar a una persona a dejar de encontrar motivos para seguir viviendo. “Nadie debería llegar a sentirse extraño entre los suyos, ni pensar que su ausencia importa menos que su presencia”, manifestó, en una referencia a la importancia del acompañamiento y la contención.

El Papa también habló sobre el acceso a la atención sanitaria y compartió una experiencia personal relacionada con su estado de salud. “Recientemente he experimentado en primera persona las limitaciones que impone la enfermedad y he recibido cuidados por los que estoy profundamente agradecido”, señaló. A partir de esa vivencia, consideró que garantizar la atención médica para todas las personas, independientemente de sus recursos económicos, es una responsabilidad de toda la sociedad.

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En materia económica, reconoció que la inversión, la creación de riqueza y la iniciativa pública y privada son necesarias para el desarrollo de un país, aunque subrayó que sus beneficios deben traducirse en oportunidades concretas para toda la población. Además, destacó el valor del trabajo y la necesidad de que el crecimiento no deje a nadie al margen.

Por último, León XIV se refirió a la laicidad del Estado uruguayo y a la libertad religiosa. Sostuvo que la convivencia entre personas de distintas procedencias y tradiciones forma parte de la historia del país y afirmó que el carácter laico debe garantizar que creyentes y no creyentes puedan convivir en libertad y respeto. También aclaró que esa neutralidad no implica que la dimensión religiosa deba quedar limitada exclusivamente al ámbito privado.

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