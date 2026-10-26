El partido de Flávio Bolsonaro reconoció el triunfo de Lula da Silva Valdemar Costa Neto aceptó la proclamación del tribunal electoral, aunque evitó felicitar al presidente electo y cuestionó el gasto social previo a la votación.

El presidente del Partido Liberal (PL) de Brasil, Valdemar Costa Neto, reconoció la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva, proclamada por el Tribunal Superior Electoral (TSE) tras el balotaje del domingo. Sin embargo, evitó felicitar al mandatario y cuestionó los gastos del Gobierno en beneficios sociales antes de los comicios.

En un comunicado, Costa Neto afirmó que el partido acepta el resultado electoral, aunque consideró que los cuestionamientos planteados deben aclararse mediante un debate político democrático. También señaló que Flávio Bolsonaro había obtenido más de 2,2 millones de votos de ventaja sobre Lula en la primera vuelta y calificó de “fuertemente electoralistas” los gastos sociales previos a la elección, sin presentar cifras ni detallar irregularidades concretas.

Flávio Bolsonaro cambió su estrategia judicial

Tras conocer el resultado, Flávio Bolsonaro había anunciado que solicitaría la anulación de las elecciones. Sin embargo, este lunes modificó su planteo y adelantó que pedirá la revocación de la fórmula presidencial de Lula y Geraldo Alckmin por presunto abuso de poder político y económico.

El senador también cuestionó la decisión del ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), Cristiano Zanin, de extender el horario de votación hasta las 19 en todo el país, a pedido de la campaña oficialista por problemas de transporte. No obstante, la campaña de Bolsonaro también había solicitado una ampliación horaria, aunque limitada a 19 ciudades de São Paulo, Paraná y Santa Catarina afectadas por lluvias, inundaciones, cortes de rutas y falta de energía.

Según el artículo original, aliados y abogados del senador sostuvieron que la anulación no era una opción viable y que el planteo se modificó después de conocerse el resultado.

Las acciones judiciales ya estaban en marcha

Antes del balotaje, la campaña de Bolsonaro había presentado distintas acciones ante el TSE contra la fórmula oficialista. El 28 de septiembre denunció un presunto uso de la estructura del Ministerio de Cultura, mientras que el 21 de octubre presentó otra demanda relacionada con la difusión oficial de información sobre beneficios sociales.

Además, el tribunal admitió a trámite una tercera acción vinculada con el desfile de la escuela de samba Acadêmicos de Niterói, que tendrá a Lula como tema en el Carnaval de 2027. Hasta el momento, no se habían informado públicamente decisiones de fondo sobre estas presentaciones.

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La disputa llegó a la segunda vuelta

La elección se definió con una de las diferencias más estrechas desde el regreso de la democracia en Brasil. En la primera vuelta del 4 de octubre, Flávio Bolsonaro obtuvo el 47,03% de los votos válidos, frente al 45,16% de Lula, una diferencia de 2.224.965 sufragios.

En el balotaje, con más del 99% de las urnas escrutadas, Lula alcanzó el 51,7% de los votos, mientras que Bolsonaro obtuvo el 48,2%. De esta manera, el dirigente del Partido de los Trabajadores consiguió un nuevo mandato y se convertirá en el primer presidente brasileño en ejercer cuatro períodos.

Otros partidos que respaldaron a Bolsonaro en la segunda vuelta, como Republicanos, União Brasil y Podemos, también reconocieron la victoria de Lula.

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Costa Neto, por su parte, destacó el desempeño legislativo y territorial del Partido Liberal, que, según el comunicado, finalizó el proceso electoral con 121 diputados federales, 29 senadores, 229 diputados estaduales y distritales y seis gobernadores.

El Tribunal Superior Electoral deberá entregar los diplomas a Lula y Alckmin antes del 18 de diciembre, mientras que la asunción presidencial está prevista para el 5 de enero de 2027.

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