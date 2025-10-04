Hamas aceptó la propuesta de Donald Trump y aseguró que liberarán a todos los rehenes que permanecen cautivos en Gaza El grupo terrorista señaló su disposición a entablar de inmediatas negociaciones para discutir los detalles del acuerdo de 20 puntos elaborado por el presidente de Estados Unidos, en conjunto con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

El grupo terrorista Hamas anunció este viernes que está dispuesto a liberar a todos los rehenes israelíes que permanecen cautivos en Gaza, tras recibir la propuesta de alto el fuego presentada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Además, señaló su disposición a entablar de inmediatas negociaciones mediadas para discutir los detalles.

“El movimiento anuncia su aprobación para la liberación de todos los rehenes, vivos y restos, de acuerdo con la fórmula de intercambio incluida en la propuesta del presidente Trump”, dijo la organización islamista palestina en un comunicado.

El anuncio representa un giro significativo para el conflicto desde que Israel rompió el alto al fuego de marzo, lo que congeló los esfuerzos de paz de los negociadores internacionales.

También afirmaron que aceptan entregar la administración de Gaza a un organismo independiente de tecnócratas palestinos, “basado en el consenso nacional palestino y el apoyo árabe e islámico”.

“Otros asuntos mencionados en la propuesta del presidente Trump sobre el futuro de la Franja de Gaza y los derechos legítimos del pueblo palestino están vinculados a una posición nacional unificada y a las leyes y resoluciones internacionales pertinentes”, declaró Hamas, y aclaró que estos “se abordarán a través de un marco nacional palestino integral, en el que Hamas participará y contribuirá responsablemente”.

Como respuesta al comunicado de Hamas, Trump no aclaró si los términos estarán sujetos a negociación. “Basándome en la declaración que acaba de emitir Hamas, creo que están listos para una paz duradera. Israel debe detener de inmediato el bombardeo de Gaza para que podamos liberar a los rehenes de forma segura y rápida”, manifestó en un comunicado.

Por su parte Mousa Abu Marzouk, un alto funcionario de Hamas, dijo a Al Jazeera que se necesitarían más de 72 horas para liberar a los rehenes vivos y los cuerpos de los muertos, afirmando que ese plazo no era realista en las circunstancias actuales.

“No nos desarmaremos antes del fin de la ocupación israelí. Entablaremos negociaciones sobre todos los asuntos relacionados con el movimiento y las armas”, añadió Marzouk, y señaló: “Hamas es un movimiento de liberación nacional, y la definición de terrorismo del plan no se aplica a él”.

En el marco del cierre de la 80 Asamblea General de la ONU, el presidente de Estados Unidos se reunió con el mandatario israelí Benjamin Netanyahu para unificar criterios en torno a una nueva propuesta para el alto al fuego. Ese encuentro tuvo lugar en medio de la presión internacional por las denuncias de genocidio en Franja de Gaza y las protestas dentro de las fronteras de Israel para la liberación de los cautivos. El resultado fue un plan que implica la liberación de todos los rehenes como condición para un alto el fuego y una posible resolución del conflicto.

La propuesta de 20 puntos exige que Hamas libere a todos los rehenes, que el grupo terrorista se desarme, además de contemplar una retirada gradual de las fuerzas israelíes de la Franja de Gaza y la conformación de un gobierno de transición liderado por un cuerpo internacional de líderes.