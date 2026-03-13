Estados Unidos afirma que el nuevo líder de Irán está “herido y posiblemente desfigurado” El secretario de Guerra Pete Hegseth señaló que el primer comunicado de Mojtaba Jameneí, hijo del fallecido Alí Jameneí, fue “bastante débil” y que el nuevo ayatolá “carece de legitimidad”. El Pentágono señaló, además, que Irán “ya no tiene defensas aéreas”.

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó este viernes que el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, hijo del fallecido Alí Jameneí, está “herido” y muy posiblemente “desfigurado” tras los ataques que mataron a su padre en el inicio de la guerra lanzada por Washington e Israel contra Irán.

“Sabemos que el nuevo supuesto, no tan supremo, líder está herido y probablemente desfigurado. Ayer publicó un comunicado, en realidad uno bastante débil, pero no había voz ni había video”, dijo el jefe del Pentágono en una rueda de prensa.

Hegseth aseguró que el nuevo líder supremo “carece de legitimidad” y que habla de unidad después de “asesinar a decenas de miles de manifestantes”, en referencia a las protestas que comenzaron a finales del año pasado hasta antes del inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, el 28 de febrero.

“Irán tiene cámaras y grabadoras ¿por qué emite un comunicado escrito? Creo que sabemos por qué”, aseguró el jefe del Pentágono, quien dijo que Jameneí tiene “miedo” y que gran parte de su familia, incluido su padre y anterior líder supremo ha muerto en los ataques.

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En su primer mensaje este jueves como nuevo líder supremo de la República Islámica, Jameneí mostró un tono desafiante, llamó a mantener cerrado el estrecho de Ormuz, amenazó a las bases de Estados Unidos en Oriente Medio y aseguró que la “sangre de los mártires será vengada”.

“El estrecho de Ormuz debe permanecer cerrado”, subrayó la nueva máxima autoridad política y religiosa de Irán en un comunicado leído por una presentadora en la televisión estatal mientras se emitía una imagen de la bandera de Irán y una fotografía del nuevo líder.

El jefe del Pentágono aseguró este viernes que Irán ya no tiene la capacidad de defenderse de los bombardeos conjuntos de Washington e Israel, su aviación ha sido destruida y pronto no podrá fabricar nuevas armas.

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“Irán no tiene defensas aéreas. Irán no tiene Fuerza Aérea. Irán no tiene Armada. Sus misiles, sus lanzadores de misiles y sus drones están siendo destruidos o derribados del cielo”, dijo Hegseth en una rueda de prensa para actualizar sobre la situación en el decimocuarto día de la operación militar “Furia Épica”.

Según el jefe del Pentágono, el volumen de los misiles iraníes y sus drones cayeron un 90% y un 95% respectivamente.

Más de 15.000 objetivos han sido atacados por las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos e Israel, una cifra “superior a los 1.000 objetivos diarios”, algo que “ninguna otra coalición de países en el mundo es capaz de lograr”, aseguró

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“Como está viendo el mundo, están actuando con una absoluta desesperación en el estrecho de Ormuz, algo con lo que ya estamos lidiando”, advirtió sobre los ataques a tanqueros y buques mercantes en la vía estratégica, por donde pasa entre el 20 y el 25% de todo el comercio marítimo de hidrocarburos.