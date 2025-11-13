Estados Unidos anunció un amplio acuerdo comercial con la Argentina Las administraciones de Donald Trump y Javier Milei sellaron un entendimiento que incluye eliminación de aranceles, apertura de mercados, regulaciones para bienes tecnológicos y compromisos en materia laboral, ambiental y digital, con impacto en exportaciones e inversiones bilaterales. Lo anunció la Casa Blanca

El gobierno de Estados Unidos formalizó este jueves la firma de un convenio marco para un Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos con Argentina. La medida busca impulsar el crecimiento a largo plazo, ampliar las oportunidades y crear un entorno transparente y basado en normas para el comercio y la innovación, según informó un comunicado de la Casa Blanca.

El acuerdo contempla el acceso mutuo a mercados para productos clave. Se prevé que Argentina obtenga beneficios para sus principales exportaciones a territorio estadounidense, particularmente en recursos naturales, acero, aluminio y carne de res.

En la declaración conjunta, Donald Trump y Javier Milei reiteraron la alianza estratégica entre ambos países, fundada en “valores democráticos compartidos y una visión común de libre empresa, iniciativa privada y mercados abiertos”. El entendimiento incluye un marco de cooperación para profundizar el comercio y la inversión bilaterales, con el objetivo de fortalecer el vínculo económico, garantizar reglas claras y ampliar las oportunidades para exportadores, empresarios y trabajadores.

La portada del anuncio de la Casa Blanca La portada del anuncio de la Casa Blanca

Según el comunicado oficial de la Casa Blanca, uno de los ejes principales del acuerdo es la apertura recíproca de mercados mediante la reducción o eliminación de aranceles. Argentina brindará acceso preferencial a exportaciones estadounidenses que incluyen medicamentos, productos químicos, maquinaria, tecnologías de la información, dispositivos médicos, vehículos y un conjunto de productos agropecuarios.

Estados Unidos, por su parte, eliminará los aranceles sobre determinados recursos naturales no disponibles localmente y bienes no patentados de uso farmacéutico, en consonancia con la política de reforma económica del actual gobierno argentino. Asimismo, el aspecto de la seguridad nacional fue considerado en la reducción arancelaria, conforme a la Trade Expansion Act.

Los principales puntos del acuerdo

Apertura comercial y reducción de aranceles

Argentina dará acceso preferencial a productos estadounidenses (medicinas, químicos, maquinaria, tecnología, autos, dispositivos médicos y productos agrícolas).

EEUU eliminará aranceles a ciertos insumos y recursos que Argentina exporta para uso farmacéutico.

Ambos países mejorarán el acceso bilateral para la carne vacuna.

Eliminación de barreras no arancelarias

MIRA TAMBIÉN La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó intentos de anular la ley de matrimonio igualitario

Argentina retira licencias de importación y elimina formalidades consulares para productos de EEUU.

Eliminación progresiva del impuesto estadístico para bienes estadounidenses.

Normas y certificaciones

Argentina aceptará estándares y certificaciones de EEUU e internacionales sin exigir evaluaciones adicionales.

Aceptará vehículos fabricados bajo normas de seguridad y emisiones estadounidenses.

Reconocerá certificados de la FDA para dispositivos médicos y fármacos.

Propiedad intelectual

Medidas contra el mercado de bienes falsificados.

Compromiso para mejorar normas de patentes, indicaciones geográficas y reducir el atraso en otorgamiento de patentes.

Sector agropecuario

MIRA TAMBIÉN El papa León XIV reiteró su llamamiento a un cese al fuego en los conflictos armados y al compromiso por la paz

Argentina abre su mercado a ganado vivo estadounidense y permitirá aves de corral dentro de un año.

No limitará términos usados en quesos y carnes.

Simplificación de registros para carne bovina, derivados y carne porcina.

Trabajo y derechos laborales

Argentina reafirma estándares laborales internacionales.

Adoptará la prohibición de importar productos elaborados con trabajo forzoso u obligatorio.

Medio ambiente

Medidas para combatir la tala ilegal.

Cumplimiento pleno del acuerdo de la OMC sobre subsidios a la pesca.

Impulso a la eficiencia en sectores como minerales críticos.

Seguridad económica y regulatoria

MIRA TAMBIÉN Hamas entregó a Israel el cuerpo del rehén argentino Lior Rudaeff

Coordinación contra prácticas comerciales distorsivas de terceros países.

Alineamiento en controles de exportaciones, seguridad de inversiones y combate a la evasión arancelaria.

Comercio digital

Argentina reconocerá a EEUU como jurisdicción adecuada para la transferencia de datos.

No habrá discriminación contra servicios o productos digitales estadounidenses.

Reconocimiento de firmas electrónicas válidas según normas de EEUU.

Cooperación estratégica futura