Hantavirus en el crucero que salió de Argentina: hay contagios de la cepa Andes La Organización Mundial de la Salud informó que hay ocho casos confirmados y que al menos dos pertenecen a ese tipo predominante en el sur argentino y chileno. El brote ya causó dos muertes de pasajeros que estaban a bordo del buque MV Hondius, que zarpó desde Ushuaia el pasado 1º de abril

Sudáfrica confirmó este miércoles que dos de los casos del brote de hantavirus detectado en un crucero que viajó desde Argentina hasta Cabo Verde pertenecen a la cepa Andes, única transmisible entre humanos, tal como reveló también un laboratorio que colabora con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Según un informe presentado por el ministro de Salud de Sudáfrica, Aaron Motsoaledi, ante la Comisión de Sanidad del Parlamento, al que tuvo acceso EFE, el Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles (NICD, en inglés) del país confirmó que la variante Andes fue la causa de la infección en los dos casos analizados en su territorio.

“Esta es la única cepa que se sabe que causa transmisión de personas a personas, pero dicha transmisión es muy rara y, como se mencionó anteriormente, solo ocurre por contacto muy cercano“, destacó el informe. “El rastreo de contactos continúa” y “los contactos serán monitoreados hasta que el periodo de incubación haya transcurrido”, añadió.

Entre las dos personas en las que se confirmó la cepa Andes está la segunda fallecida, una mujer neerlandesa de 69 años que murió en un hospital de Johannesburgo tras desmayarse en el Aeropuerto Internacional OR Tambo de esa ciudad sudafricana, cuando intentaba regresar a su país tras la muerte previa a bordo del crucero de su marido, la primera víctima.

También fue identificada esta variante en el ciudadano británico que permanece ingresado en un centro médico de Johannesburgo, a donde fue trasladado tras enfermar mientras el buque viajaba desde la isla de Santa Elena a la isla de Ascensión, ambas británicas y en el Atlántico sur.

Esta información fue también confirmada este miércoles por el Centro de Enfermedades Virales Emergentes de los Hospitales Universitarios de Ginebra (HUG), algo que fue posible mediante una prueba PCR a una persona que había estado a bordo del navío.

El buque MV Hondius zarpó el pasado 1 de abril desde Ushuaia y está fondeado frente a Praia, capital de Cabo Verde, cuyo Gobierno confirmó la noche del martes que la evacuación aérea de las tres personas que presentaron síntomas y siguen a bordo se produciría “en las próximas horas”.

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El hantavirus es una enfermedad que se transmite a humanos a partid del contacto con roedores.

La OMS, sin embargo, expresó dudas sobre una de las tres personas que deben ser evacuadas del buque, que, después de presentar un poco de fiebre, se recuperó y ahora se encuentra totalmente asintomático.

El número de casos se elevó este miércoles a ocho –tres de ellos confirmados en laboratorio– después de que las autoridades de Suiza informaran sobre la hospitalización de un hombre que viajó como pasajero en el barco.

El hantavirus suele transmitirse de las ratas a los seres humanos por el contacto directo con los roedores o sus excrementos, aunque en casos poco frecuentes puede propagarse entre personas y derivar en enfermedades respiratorias graves.

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Qué es la cepa Andes

La médica infectóloga Carolina Subirá explicó que la cepa que suele desatar los brotes más temidos por su contagio interhumano está focalizada en la zona patagónica de Argentina y Chile. “Solamente la variante Andes, que está en el sur de Argentina, tiene la capacidad de transmitirse de persona a persona por vía respiratoria, pero es poco frecuente y requiere un contacto muy estrecho”, detalló la médica.

En contraste, aclaró que la variante presente a nivel local –en Rosario y la región– se contrae por vías más tradicionales: “El hanta que nosotros tenemos es el que se adquiere por las vías más habituales, que es el contacto o la inhalación de la materia fecal u orina del roedor”.

Al respecto, la infectóloga remarcó la importancia de diferenciar esta zoonosis de la fiebre hemorrágica argentina y la leptospirosis, que también son transmitidas por la saliva, heces y fluidos de los roedores.

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Mientras que para la leptospirosis existen antibióticos por tratarse de una bacteria, y para la fiebre hemorrágica hay una vacuna gratuita en el sistema público que se aplica una sola vez en la vida después de los 15 años, advirtió que para el hantavirus no hay terapias directas. “El hanta no tiene tratamiento, es un virus, uno solamente puede ofrecerle soporte a ese organismo hasta que resuelve la infección”, precisó.