Fallas en los principales bancos de Estados Unidos: miles de clientes no pueden acceder a sus cuentas Usuarios de Chase, Bank of America y Wells Fargo reportaron interrupciones en sus aplicaciones y dificultades para realizar transferencias, movimientos de dinero y operaciones con cheques.

Las aplicaciones y plataformas digitales de varios de los principales bancos de Estados Unidos registraron inconvenientes este lunes 16 de noviembre, cuando clientes reportaron dificultades para ingresar a sus cuentas y realizar operaciones habituales. Los problemas alcanzaron a Bank of America, Chase, Wells Fargo, U.S. Bank, Capital One y el sistema de pagos Zelle.

Los reportes incluyeron obstáculos para consultar saldos y movimientos, transferir dinero, retirar efectivo y cobrar cheques. Sin embargo, las alertas de los usuarios no representaban una confirmación de una caída generalizada en todas las entidades y, hasta el momento, no se había precisado cuántos clientes resultaron afectados ni si existía una causa común.

Los avisos describieron obstáculos para entrar y operar desde las aplicaciones

La plataforma Downdetector registró un aumento de las notificaciones relacionadas con las aplicaciones y los servicios bancarios en línea. Según medios estadounidenses, miles de usuarios comunicaron dificultades para acceder a sus cuentas y utilizar distintas funciones desde el comienzo de la jornada.

Los inconvenientes no fueron idénticos en todas las entidades: algunos clientes no podían ingresar a las aplicaciones, mientras que otros tenían problemas para consultar movimientos o enviar transferencias. También se mencionaron dificultades para realizar retiros y cobrar cheques.

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En paralelo, los sistemas de pagos de la Reserva Federal —Fedwire, FedACH y FedNow— figuraban operativos. Esto indicaba que no había señales públicas de una interrupción en la infraestructura central de pagos del país, aunque no descartaba fallas particulares en los bancos o en sus proveedores tecnológicos.

Tampoco se había confirmado qué ocurrió con las transacciones iniciadas durante los inconvenientes, ni si quedaron pendientes, fueron rechazadas o se procesaron con demoras.

Chase reconoció una incidencia en su banca por internet

Entre las entidades mencionadas, Chase reconoció que atravesaba una incidencia en sus servicios de banca por internet. Algunos clientes recibieron notificaciones que advertían sobre la falta de disponibilidad de determinadas funciones y recomendaban intentar nuevamente más tarde.

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La entidad informó que trabajaba para restablecer los servicios afectados, aunque no detalló cuáles eran las operaciones comprometidas ni estableció un plazo para normalizar la situación.

El aviso también apareció en la aplicación bancaria. Además, Chase confirmó a través de sus canales de atención en redes sociales que estaba trabajando para resolver un problema en su plataforma digital.

La causa y el alcance de la interrupción seguían sin confirmación

Las dificultades afectaron a entidades con una amplia base de usuarios. Según los datos citados por medios estadounidenses, Chase atiende a 86,6 millones de consumidores y 7,4 millones de pequeñas empresas, mientras que Bank of America y Wells Fargo cuentan con alrededor de 70 millones de clientes globales cada uno. Estas cifras, sin embargo, no permiten establecer cuántas personas tuvieron inconvenientes durante la jornada.

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Los reportes también aparecieron después de una interrupción de gran alcance en servicios de Microsoft, que desde el jueves 12 de noviembre había afectado a plataformas como Outlook, Teams y Copilot. No obstante, no se encontraron pruebas que confirmaran una relación directa entre ambos episodios.

Por el momento, las entidades no habían difundido un informe conjunto sobre el origen de las fallas ni sobre su alcance. La duración de los inconvenientes, la cantidad exacta de usuarios afectados y el estado de las operaciones realizadas durante la interrupción continuaban sin confirmación.

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