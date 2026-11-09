El hallazgo en la mansión del expresidente paraguayo Santiago Peña Los investigadores descubrieron una bóveda de ultra seguridad detrás de una pared falsa durante el allanamiento a la residencia de San Bernardino. El sistema requiere códigos y reconocimiento del iris ocular, pero todavía no pudieron desbloquearla.

Agentes fiscales y efectivos de la Policía Nacional de Paraguay continúan con el allanamiento de la mansión del expresidente Santiago Peña, ubicada en la zona de Ciervo Cuá, en la ciudad de San Bernardino. El procedimiento tiene como uno de sus principales objetivos abrir una bóveda de máxima seguridad instalada dentro de la propiedad.

Durante el operativo realizado el domingo, los investigadores descubrieron que detrás de una pared falsa se encontraba una bóveda equipada con un sofisticado sistema de seguridad de procedencia israelí.

Hasta el momento, la comitiva no logró acceder a su interior.







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El mecanismo tecnológico requiere códigos de acceso y distintas verificaciones de seguridad, entre ellas el reconocimiento del iris ocular del propietario. Sin embargo, los agentes todavía no pudieron completar el proceso de desbloqueo.

El costo de la mansión y los préstamos

La construcción de la residencia de verano del expresidente tuvo un costo aproximado de 7.700 millones de guaraníes. Peña financió la obra mediante préstamos de Ueno Bank.







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Se trata de dos créditos simultáneos por un total de 3.548.000.000 de guaraníes, destinados a la construcción de la vivienda de verano. Las cuotas mensuales de esos préstamos ascendían a G. 239.000.000, una cifra equivalente a seis veces su sueldo presidencial, que era de G. 37.908.800.

La situación judicial de Santiago Peña

Santiago Peña se encuentra bajo prisión preventiva y permanece recluido en la sede del Regimiento Escolta Presidencial, en Asunción.

Mientras tanto, el procedimiento en su propiedad de San Bernardino continúa, con los investigadores intentando acceder al contenido de la bóveda descubierta detrás de una pared falsa.

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