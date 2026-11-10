Perú inauguró la estatua más grande del mundo en honor al papa León XIV La figura fue construida en fibra de vidrio y tiene un acabado en mármol blanco. Presenta al pontífice con su vestimenta papal y los brazos abiertos. Se inauguró el último lunes, en la provincia del Callao.

La estatua más grande del mundo en honor al papa León XIV, de 14 metros de altura, fue inaugurada el último lunes en Perú, a menos de 48 horas de que llegue el pontífice para iniciar su visita apostólica al país que marcó su carrera pastoral y del que adoptó su nacionalidad.

La monumental estatua de fibra de vidrio, construida en 45 días, tiene un acabado en mármol blanco y presenta a León XIV con su vestimenta papal y con los brazos abiertos en una plaza situada frente al océano Pacífico, en la portuaria provincia del Callao, aledaña a la capital Lima, consigna EFE.

El presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, Carlos García Camader, aseguró, tras bendecir el monumento, que el Papa “seguramente va a pasar por acá” cuando visite el día 16 de noviembre la Casa de Acogida para ancianos en el Callao, en cuya diócesis el hoy pontífice fue administrador apostólico durante la pandemia de la covid-19, entre 2020 y 2021.

García Camader agradeció a las autoridades del Callao por “este signo de fe y esperanza”, y agregó que esta jurisdicción “se ha preparado mucho mejor” para la visita de León XIV, pues también ha elaborado un gran mural dedicado al Santo Padre.

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El máximo representante de los obispos en Perú añadió que el papa no quiere que, en el Callao, “seamos noticias de violencia, sino de paz, concordia y fraternidad”, en referencia a los problemas de inseguridad que atraviesa el primer puerto del país.

Subrayó que la llegada del pontífice debe “inspirarnos a nosotros no solamente a pensar en cada uno, sino a pensar en los demás” y que “la paz se construye en la solidaridad”.

El Papa viajará a Perú tras su visita de cuatro días en Argentina. El pontífice, que vivió más de veinte años en ese país latinoamericano, en distintas épocas donde pasó de misionero hasta ejercer de obispo, visitará las ciudades de Lima, Chiclayo, su antigua diócesis donde fue obispo ocho año, Cusco y Pucallpa, además de las localidades de Zaña y Santa Cruz de Succhabamba, pertenecientes también a la Diócesis de Chiclayo.