Quema de cañaverales: siete detenidos y más de una docena de vehículos secuestrados El humo provocado por el incendio llegaba hasta la ruta y viviendas cercanas, en la localidad de Gastona Norte, poniendo en riesgo la seguridad vial y la salud pública.

La Dirección General de Delitos Rurales y Ambientales de Tucumán, a través de la División N° 3 de Graneros, detuvo a siete personas y secuestró una importante cantidad de vehículos y maquinaria agrícola tras recibir una denuncia anónima por la quema de cañaverales en la localidad de Gastona Norte, a la vera de la Ruta Nacional 38 (traza nueva).

Según fuentes policiales, el humo provocado por el incendio llegaba hasta la ruta y viviendas cercanas, poniendo en riesgo la seguridad vial y la salud pública. Por tal motivo, y bajo orden judicial, personal de la Unidad Regional Sur y de la comisaría local intervino de inmediato, logrando la aprehensión de los sospechosos en el lugar.

El procedimiento fue supervisado por el Crio. Ppal. Ariel López, coordinador zonal, y el Crio. Ppal. Víctor Giménez, junto a efectivos de la División 3 de Delitos Rurales y Ambientales.

La Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad del Centro Judicial Concepción, a cargo del auxiliar fiscal Juan José Ibáñez, avaló las detenciones y ordenó el secuestro de todos los vehículos y elementos implicados.

Las autoridades confirmaron que la investigación continúa y no descartan nuevas medidas judiciales.