Israel inició su ofensiva terrestre contra Gaza y la ONU declaró el genocidio en la región El avance de tanques se combinó con una intensificación de los bombardeos, que dejaron al menos 68 muertos en las últimas horas. En tanto, la Comisión Internacional Investigadora de la ONU para los territorios palestinos concluyó que Israel está cometiendo un genocidio contra la población palestina en Gaza.

Israel inició este martes las “fases iniciales” de la operación terrestre contra la ciudad de Gaza, según confirmó un oficial a la agencia EFE. El avance de tanques se combinó con una intensificación de los bombardeos, que dejaron al menos 68 muertos en las últimas horas.

Mientras tanto, la ONU ha declarado el genocidio en Gaza, donde aún permanecen casi 150.000 palestinos refugiados, según cifras de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

Genocidio en Gaza y la ofensiva terrestre son las dos grandes claves de lo que ha sucedido en Gaza este martes, al tiempo que continúa la gira por la región del secretario norteamericano de Estado, Marco Rubio.

El genocidio en Gaza

La Comisión Internacional Investigadora de la ONU para los territorios palestinos concluyó que Israel está cometiendo un genocidio contra la población palestina en Gaza.

MIRA TAMBIÉN China llegó a un acuerdo con el Gobierno de Trump para que TikTok siga funcionando en Estados Unidos

El informe asegura que las fuerzas israelíes han ejecutado cuatro de los cinco actos tipificados como genocidas: asesinatos, daños graves físicos o mentales, condiciones de vida destinadas a la destrucción del grupo e imposición de medidas para impedir nacimientos.

La Comisión de la ONU acusa directamente al presidente israelí Isaac Herzog, al primer ministro Benjamín Netanyahu y al exministro de Defensa entre diciembre de 2022 y noviembre de 2024, Yoav Gallant, de haber “incitado a la comisión de genocidio”.

Uno de los hallazgos más dramáticos es que la esperanza de vida ha caído prácticamente a la mitad en Gaza, desde los 75,5 años cuando empezó el conflicto a 40,5 años un año después y a 34,9 año más recientemente.

MIRA TAMBIÉN Carteles en la plaza San Pedro para el papa León XIV que este domingo cumple 70 años

Familiares de rehenes israelíes retenidos por Hamás en Gaza protestan frente a la residencia del Primer Ministro, exigiendo el cese de la guerra y la liberación de los rehenes, en Jerusalén, Israel, este martes. (EFE)

Sobre la cuestión de los nacimientos, la Comisión da cuenta, por ejemplo, de la destrucción de una clínica de fertilidad y de los 4.000 embriones y 1.000 muestras de esperma y huevos sin fertilizar que almacenaba, lo que ha resultado en daño mental a corto y largo plazo entre los palestinos que habían puesto su esperanza en este método para procrear.

El Ejecutivo israelí calificó el informe de la ONU de “falso”, acusándolo de basarse en “mentiras de Hamás”. El Ejército afirmó en una rueda de prensa que la acusación de genocidio “no tiene fundamento”.

Ofensiva terrestre

El Ejército israelí confirmó este martes que ya hay tropas terrestres dentro de la ciudad de Gaza, tras semanas de intensos bombardeos contra la ciudad y sus rascacielos residenciales, donde calcula que aún se encuentran entre 2.000 y 3.000 milicianos de Hamás.

“Anoche empezamos a profundizar nuestras operaciones dentro de la ciudad, es algo gradual, pero ayer fue un gran paso adelante en el despliegue de fuerzas y en las operaciones en el terreno”, dijo el oficial, que prefirió mantener el anonimato.

La ofensiva se produce después de una noche de intensos bombardeos, que han dejado al menos 41 muertos, 37 de ellos en la capital y cuatro en el centro de la Franja de Gaza. En total el conflicto ha dejado cerca de 65.000 muertos, entre ellos más de 19.400 niños.

Poco antes de iniciarse , el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, dijo: “Gaza arde”.

MIRA TAMBIÉN Trump aseguró que detuvieron al sospechoso del crimen de Charlie Kirk

La situación en los hospitales

El Ministerio de Salud gazatí advirtió de una escasez crítica de sangre y componentes sanguíneos en los hospitales de la Franja, lo que pone en riesgo la vida de los pacientes que requieren intervenciones de emergencia.

En la ciudad de Gaza permanecen operativos 11 hospitales, todos de manera parcial, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA). En total, solo el 50 % de los hospitales de Gaza (18 de 36) están funcionando.

La diplomacia

El secretario norteamericano de Estado, Marco Rubio, viaja a Catar. Antes de salir de Israel advirtió que ese país “ha empezado a llevar a cabo operaciones” en la ciudad de Gaza y queda “poco tiempo para llegar a un acuerdo” de alto el fuego. “Ya no nos quedan meses, sino probablemente días y tal vez unas pocas semanas”.