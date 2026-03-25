Israel neutralizó con drones a un escuadrón lanzacohetes de Hezbollah Las Fuerzas de Defensa de Israel respondieron de manera inmediata a un ataque contra sus tropas terrestres. Mediante tecnología de vigilancia aérea, lograron identificar y abatir a los atacantes en un bombardeo nocturno. El mando militar confirmó que no se registraron bajas israelíes.

La tensión bélica en la frontera entre Israel y el Líbano sumó un nuevo y rápido enfrentamiento táctico durante las últimas horas. El Ejército de Israel llevó a cabo un exitoso bombardeo aéreo nocturno en el que logró abatir a un escuadrón lanzacohetes perteneciente a la milicia chiita Hezbollah, que opera en la región sur del territorio libanés.

La neutralización del grupo armado se produjo como una respuesta directa a una agresión previa, luego de que los milicianos dispararan proyectiles contra las posiciones donde se encuentran desplegadas las tropas israelíes.

Tecnología letal: detección y respuesta inmediata

El éxito de la operación israelí radicó en la velocidad de respuesta y el uso de tecnología de vigilancia avanzada en el campo de batalla. Según la información recabada por la Agencia Noticias Argentinas, el contraataque se gestó en cuestión de minutos.

La secuencia del operativo nocturno:

El ataque inicial: El escuadrón de Hezbollah lanzó una ráfaga de cohetes apuntando directamente a las posiciones de las fuerzas terrestres israelíes en el sur del Líbano.

El escuadrón de Hezbollah lanzó una ráfaga de cohetes apuntando directamente a las posiciones de las fuerzas terrestres israelíes en el sur del Líbano. Vigilancia activa: Un vehículo aéreo no tripulado (dron) de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) que patrullaba la zona logró identificar la ubicación exacta de los atacantes inmediatamente después de que efectuaran los disparos.

Un vehículo aéreo no tripulado (dron) de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) que patrullaba la zona logró identificar la ubicación exacta de los atacantes inmediatamente después de que efectuaran los disparos. El bombardeo: Con las coordenadas confirmadas, el mando militar ordenó un ataque aéreo de precisión que alcanzó y neutralizó al grupo operativo poco después de su detección.

Finalmente, fuentes oficiales del Ejército israelí llevaron tranquilidad al confirmar que el fuego inicial de cohetes de Hezbollah no logró su objetivo, ya que no provocó heridos ni daños materiales entre sus soldados.