Estados Unidos le envió a Irán un plan de 15 puntos para pactar un alto el fuego definitivo La propuesta busca destrabar el conflicto en Medio Oriente y garantizar la libre navegación en el Estrecho de Ormuz mediante un acuerdo de “entendimiento global”.

Estados Unidos le envió a Irán una hoja de ruta de 15 puntos diseñada lograr un alto el fuego en la guerra. La existencia del plan fue confirmada por altos funcionarios paquistaníes bajo condición de anonimato al medio The Associated Press.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el escrito se centra en el alivio de sanciones, cooperación nuclear civil, un desmantelamiento del programa nuclear iraní, supervisión del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), límites a los misiles y garantías de libre tránsito por el Estrecho de Ormuz.

Desde los despachos de la mediación egipcia, el borrador estadounidense fue calificado como una plataforma de “entendimiento global” que trasciende el plano nuclear.

El objetivo inmediato de los intermediarios es concretar una histórica cumbre presencial en suelo paquistaní este mismo viernes. La logística es extrema: para que la reunión se materialice, la delegación norteamericana debería iniciar su traslado desde Washington de manera inminente.

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Fuente Noticias Argentinas