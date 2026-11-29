Javier Milei descartó viajar a Brasil para la asunción de Lula y volvió a marcar distancia del gobierno de Sánchez En una entrevista con CNN en Español, el mandatario aseguró que no tiene interés en recibir una invitación para la ceremonia del 5 de enero de 2027, aunque afirmó que el vínculo comercial está intacto. También anticipó que no felicitará al jefe del Ejecutivo español si gana las elecciones, pero definió a los presidentes como "aves de paso".

El presidente Javier Milei volvió a dejar en evidencia el distanciamiento político que mantiene con su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva. En una entrevista concedida al periodista Andrés Oppenheimer para CNN en Español, el mandatario argentino aseguró que no tiene previsto viajar ni posee interés alguno en participar de la ceremonia de asunción del nuevo mandato de Lula, prevista para el próximo 5 de enero de 2027 en Brasilia.

“No tengo ningún interés en que me invite tampoco”, respondió de manera tajante el jefe de Estado al ser consultado sobre la posibilidad de asistir al acto oficial en la capital brasileña. La definición se produjo en medio de una prolongada tensión diplomática entre ambas administraciones, que atraviesa uno de sus puntos más delicados desde la llegada del dirigente libertario a la Casa Rosada.

Tensión institucional y vínculo comercial con Brasil

El conflicto entre ambos mandatarios se remonta a la campaña electoral argentina de 2023, cuando Milei lanzó duros cuestionamientos contra Lula. Desde entonces no se registraron reuniones bilaterales y las diferencias se profundizaron durante 2026, luego de que el presidente argentino expresara su respaldo público a Flávio Bolsonaro y volviera a confrontar abiertamente con su par brasileño.

Ese escenario tuvo consecuencias directas en el plano institucional: las embajadas de ambos países quedaron bajo la conducción de encargados de negocios tras una serie de cruces diplomáticos. Además, luego de la reelección de Lula, el Gobierno argentino evitó enviar una felicitación formal y el canciller Pablo Quirno cuestionó distintos aspectos del proceso electoral brasileño.

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Pese a la distancia política, Milei buscó separar las diferencias ideológicas de la relación económica entre los dos principales socios del Mercosur: “La relación entre Argentina y Brasil está intacta, comercialmente está intacta”, sostuvo.

Críticas a Pedro Sánchez y el lazo histórico con España

Durante el mismo reportaje, el Presidente se refirió a las elecciones generales celebradas este domingo en España y anticipó que no felicitaría a Pedro Sánchez en caso de que el dirigente socialista obtenga un triunfo en las urnas. El vínculo entre ambos gobernantes está marcado por fuertes enfrentamientos públicos desde 2024, cuando se desató una crisis diplomática tras los dichos del entonces ministro español Óscar Puente contra el mandatario argentino y las posteriores críticas de la Casa Rosada hacia Sánchez y su esposa, Begoña Gómez.

Sin embargo, Milei subrayó que los lazos entre la Argentina y España tienen una dimensión histórica y social que trasciende a los gobiernos de turno. En ese sentido, destacó la presencia de más de medio millón de argentinos residentes en territorio español y definió el vínculo entre ambas sociedades como una relación de larga trayectoria, sustentada en el respeto y el afecto.

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“La persona que esté ocupando el cargo y que esté a cargo del manejo de los destinos del país sigue siendo un elemento de segundo orden”, afirmó el mandatario, antes de sentenciar: “Los jefes de Estado son aves de paso”.

De este modo, el jefe de Estado volvió a trazar una postura diferenciada frente a dos gobiernos con los que mantiene profundas divergencias políticas: mientras descartó cualquier expectativa de acercamiento personal con Lula da Silva, planteó que la relación bilateral con España debe mantenerse al margen de las disputas entre sus dirigentes.