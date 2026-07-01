La cifra de muertos por los terremotos en Venezuela ascendió a 1.943 y la ONU confirmó que enviará 10.000 bolsas mortuorias Mientras continuaban las tareas de rescate, las autoridades venezolanas actualizaron el balance oficial sobre la cantidad de fallecidos, y precisó además que eran 10.571 los heridos. Por su parte, el coordinador residente de la ONU en el país centroamericano explicó que trabajaban en conjunto con el Gobierno para atender la emergencia.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) anunció que enviará 10.000 bolsas mortuorias a Venezuela ante el temor de que el número de víctimas fatales por el devastador doble terremoto registrado el pasado miércoles 24 de junio sea considerablemente mayor al informado hasta el momento. Sin embargo, el organismo aclaró que espera que el balance definitivo sea inferior a esa cifra.

Mientras continuaban las tareas de rescate, las autoridades venezolanas actualizaron el balance oficial y confirmaron que la cifra de fallecidos por el doble terremoto ascendió a 1.943, lo que representa 224 víctimas más que el reporte difundido el día anterior. Además, el número de heridos aumentó a 10.571.

Las autoridades también informaron que 131 personas permanecían desaparecidas, mientras los equipos de emergencia mantienen la búsqueda entre los edificios derrumbados. Según datos oficiales, 6.461 personas fueron rescatadas con vida desde que ocurrió el desastre.

Según datos oficiales, 6.461 personas fueron rescatadas con vida desde que ocurrió el desastre.

El coordinador residente de la ONU en Venezuela, Gianluca Rampolla Del Tindaro, explicó que el organismo trabaja en conjunto con el Gobierno para atender la emergencia y evitó especular sobre una cifra final de víctimas.

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“Estamos trabajando codo a codo con el gobierno, y no voy a empezar a especular con cifras que el gobierno no haya anunciado oficialmente. Al menos 2.500 estructuras se vieron afectadas, la mayoría de las cuales colapsaron por completo, así que, sin duda, estamos ante una cifra superior a la ya comunicada”, sostuvo durante una conferencia de prensa por videoconferencia.

En ese contexto, confirmó que la ONU comenzó el proceso de adquisición de 10.000 bolsas para cadáveres, una medida acordada con las autoridades venezolanas para responder a un posible incremento del número de fallecidos.

“Puedo darles un indicador aproximado: estamos adquiriendo, y esto es algo que se ha acordado con las autoridades aquí, 10.000 bolsas para cadáveres”, indicó.

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Y agregó: “Es muy triste, y de verdad esperamos que la cifra sea menor que esa, y por eso estamos concentrados ahora en las operaciones de rescate”.

Asimismo, la ONU destacó la rápida respuesta de la comunidad internacional frente a la tragedia. Según informó el organismo, 27 países desplegaron más de 40 equipos especializados de rescate, con un operativo integrado por más de 2.000 socorristas y más de 160 perros entrenados para localizar sobrevivientes bajo los escombros.

Solo durante la jornada del domingo, esos equipos lograron rescatar con vida a siete personas, una cifra que mantiene las esperanzas de encontrar más sobrevivientes pese al paso de los días.

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La catástrofe provocada por el doble sismo ya es considerada una de las peores tragedias naturales registradas en la historia reciente de Venezuela, con miles de edificios destruidos y una emergencia humanitaria que movilizó ayuda internacional de decenas de países.

Asistencia de la ONU

A su vez, desde Naciones Unidas informaron que prevén brindar asistencia a 500.000 personas alojadas en los refugios instalados tras la catástrofe.

La estimación fue realizada por Stephanie Hochstetter, directora del Programa Mundial de Alimentos (PMA) para Venezuela, durante una videoconferencia desde La Guaira, una de las zonas más afectadas por el desastre.

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La funcionaria explicó que el PMA ya distribuyó paquetes de alimentos de emergencia a unas 1.200 personas, aunque esperan ampliar rápidamente la asistencia durante los próximos meses. Para ello, la agencia lanzó un llamado inicial por US$ 50 millones, aunque advirtió que ese monto no alcanzará para cubrir la totalidad de las necesidades derivadas del desastre.

“La necesidad de alimentos, agua potable, refugio y servicios básicos es inmediata y crítica”, alertó Hochstetter.

Desde Naciones Unidas informaron que prevén brindar asistencia a 500.000 personas alojadas en los refugios instalados tras la catástrofe.

Además de entregar alimentos listos para consumir, el organismo también distribuye productos para cocinar en aquellos hogares que aún conservan condiciones mínimas para preparar comida, pero tienen dificultades para acceder a insumos.

Actualmente, el Programa Mundial de Alimentos dispone de 3.000 toneladas métricas de alimentos dentro de Venezuela, una cantidad que permitiría abastecer a más de 10.000 familias durante dos meses. Paralelamente, el organismo realiza compras en el mercado local y coordina el envío de suministros desde Colombia, donde cuenta con reservas que pueden ser trasladadas con rapidez.

Hochstetter advirtió que muchas familias ya atravesaban dificultades económicas antes del terremoto y que la destrucción de viviendas, medios de vida e infraestructura agrava aún más la crisis humanitaria, especialmente en las comunidades más aisladas, donde el acceso a la asistencia resulta más complejo.