La cifra de personas fallecidas por los terremotos en Venezuela asciende a 2.295 Por otra parte, se busca a poco más de 40.000 personas, según la plataforma Desaparecidos Terremoto Venezuela.

Con casi 2.300 muertos confirmados y poco más de 40.000 desaparecidos tras los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 del 24 de junio, el gobierno de Venezuela declaró el miércoles duelo nacional por siete días y dijo que ahora la prioridad es proteger a las personas que sobrevivieron así como a las familias que se encuentran en campamentos transitorios en las áreas devastadas.

Al cumplirse una semana de los poderosos movimientos telúricos se desvanecían las esperanzas de encontrar personas con vida entre los escombros de edificios derrumbados y las agencias humanitarias advierten sobre la situación de los damnificados y alertan por posibles brotes de enfermedades en un sistema sanitario colapsado.

Según cifras oficiales actualizadas, al menos 2.295 personas murieron, 11.267 resultaron heridas y la cantidad de damnificados es de 12.841, informó el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, quien agregó los cuerpos de socorro, integrados por más de 4.000 funcionarios, lograron rescatar a 6.461 personas.

Precisó que más de 26.403 personas reciben ayuda gubernamental en cuanto a atención médica, psicológica o de vivienda, a lo que se suman 81.589 familias que han sido atendidas.

Rodríguez indicó que 8.893.000 kilos de alimentos fueron distribuidos y se entregaron 27.714 bolsas de comida.

En cuanto a los pacientes atendidos tanto en hospitales como en la misma zona de la tragedia ya cuentan 17.026, mientras que la cifra de hospitalizados se ubica en 4.565, y 13.942 fueron dados de alta.

El informe oficial detalla que 25 campamentos se encuentran activos: 13 en el estado La Guaira, 8 en el Distrito Capital, 2 en Miranda, 2 en Carabobo y 1 en Yaracuy. Rodríguez indicó que están trabajando en acelerar los procesos de dotación de los campamentos transitorios para abrir un número importante de adicionales en los próximos días.

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Al cumplirse una semana de los terremotos todavía se mantienen en el país casi 4.100 rescatistas internacionales que se encuentran en la zona de desastre apoyando a los brigadistas venezolanos en los procesos de búsqueda, rescate y traslado de personas a los hospitales o campamentos.

Rodríguez, además, recordó que más de 707.000 toneladas de ayuda humanitaria internacional han llegado a Venezuela.

En tanto, un total de 40.271 personas siguen sin contacto y 15.759 fueron localizadas sobre 56.030 reportadas en la plataforma Desaparecidos Terremoto Venezuela.

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Delcy Rodríguez declara duelo nacional por siete días

“En homenaje a la memoria de las víctimas, he decidido decretar Duelo Nacional por siete días a partir de las 6 p.m. de hoy”, dijo la mandataria encargada de Venezuela en X y supo la Agencia Noticias Argentinas.

“En estos momentos de profunda tristeza, abrazamos a quienes sufren esta tragedia y reafirmamos nuestro compromiso de acompañarlos y protegerlos”, agregó.

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“Hoy acompañamos en el dolor a las familias que han perdido a sus seres queridos y elevamos nuestras oraciones por los heridos”, detalla la comunicación.

La mandataria encargada dijo que ahora la prioridad para el Gobierno venezolano es proteger la vida de los sobrevivientes.

“Hoy nuestra prioridad es una sola: proteger la vida de quienes sobrevivieron, de las familias que hoy se encuentran en campamentos transitorios y de quienes aún necesitan un lugar seguro”, dijo en su mensaje.

Los equipos de rescate esperan encontrar supervivientes, pero ahora también buscan a los fallecidos

Las tareas de rescate continúan con la participación de miles de socorristas venezolanos y equipos enviados por más de 30 países, aunque el paso de los días reduce las posibilidades de encontrar personas con vida bajo los escombros.

España anunció el miércoles el envío de un contingente de cooperantes hacia Venezuela con el objetivo de instalar un hospital de campaña en la ciudad de Valencia que se dedicará a apoyar la atención primaria de emergencia, psicológica y procedimientos quirúrgicos o partos.

En cambio, el equipo de búsqueda de Países Bajos dio por concluida su misión al señalar que “las posibilidades de encontrar personas con vida ya son muy reducidas. En este momento se necesita mucho más otro tipo de ayuda”, señaló Jorg van Waardhuizen, integrante de USAR, al canal público NOS.

El martes, los equipos de Ecuador y Estados Unidos suspendieron las operaciones en Macuto, La Guaira, después de dejar de recibir respuesta de una madre y sus tres hijos atrapados bajo los escombros de un edificio tras más de 40 horas intentando rescatarlos, reportó el sitio DW y supo la Agencia Noticias Argentinas.

“Al final, creemos que los días ya pasaron y que lo que encontraremos ahora es la muerte”, dijo el mayor Jorge Montanero, líder del equipo ecuatoriano.

En algunos casos, aún persiste la esperanza, ya que un equipo de rescate jordano sacó con vida de entre los escombros de Caracas el martes a un niño de 3 años, identificado como Klieber Morán, uno de los pocos supervivientes encontrados en los últimos días.

Habilitan página web para donaciones internacionales

El Gobierno de Venezuela habilitó este miércoles un sitio web para recibir donaciones internacionales destinadas a atender la emergencia humanitaria tras los terremotos de la semana pasada.

“¡Venezuela no está sola! Tú puedes sumarte a esta iniciativa de solidaridad y acompañar estos momentos de dificultad”, expresó el canciller venezolano, Yván Gil, en un mensaje escrito en inglés en redes sociales al compartir el enlace del portal web, vinculado al Ministerio de Relaciones Exteriores.

El canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) precisó que en la página figuran datos bancarios de una cuenta de la CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, y que el sitio servirá para recibir tanto donaciones monetarias como insumos.

La apertura del portal busca canalizar la ayuda internacional de manera transparente y centralizada, facilitando el envío de recursos desde el exterior para apoyar las tareas de emergencia, atención sanitaria y reconstrucción en las zonas afectadas por los sismos.

Fuente Noticias Argentinas