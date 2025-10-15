La ONU estima que reconstruir Gaza costará más de 70.000 millones de dólares y tomará “décadas” Según el organismo, en los próximos tres años deberán invertirse unos 20.000 millones para restablecer las condiciones mínimas de vida en el territorio palestino.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estimó que la reconstrucción de la Franja de Gaza, devastada tras dos años de guerra, requerirá al menos 70.000 millones de dólares y podría demorar “décadas” en completarse.El representante del Programa de la ONU para la Asistencia al Pueblo Palestino, Jaco Cilliers, detalló que el nivel de destrucción en Gaza alcanza el 84 % del total de su infraestructura, con zonas donde la devastación llega al 92 %.

Gaza destrozada tras la guerra

Según el informe presentado este martes, la guerra dejó a Gaza prácticamente inhabitable: viviendas, hospitales, escuelas, redes eléctricas y sistemas de agua fueron destruidos total o parcialmente.

El funcionario explicó que la ONU, a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ya logró remover 81.000 toneladas de escombros, el equivalente a 31.000 camiones cargados.”La mayor parte de la remoción de escombros tiene como objetivo abrir el acceso a los actores humanitarios, para que puedan brindar la ayuda y apoyo que tanto necesita la población de Gaza, aunque también ayudamos a despejar hospitales y otros servicios sociales”, detalló.

Cilliers completó que durante los trabajos de reconstrucción tendrán que tener en cuenta aspectos muy delicados: la presencia de cadáveres bajo los escombros y los explosivos sin detonar, que representan un riesgo permanente para los trabajadores.

Quiénes aportarán a la reconstrucción de Gaza

La ONU estima que el proceso completo de reconstrucción podría extenderse por décadas, y dependerá de la cantidad de recursos financieros disponibles. En esta primera etapa, la mayoría de los fondos provendrán de donaciones de países miembros, además espera que el sector privado se sume en el futuro.

Como parte de la estrategia de sostenibilidad, la ONU informó que ya reutilizó 13.200 toneladas de escombros triturados, que servirán para pavimentar caminos y construir suelos en refugios temporales.