Los ladrones del Louvre huyeron en un montacargas tras robar joyas napoleónicas y trascendió un video del momento Un clip muestra cómo descendieron del montacargas mientras sonaba la alarma y escaparon en una moto scooter. Los delincuentes permanecieron menos de 10 minutos en la galería y una de las joyas, la corona de esmeraldas de la emperatriz Eugenia, se perdió durante la huida.

A cuatro días del cinematográfico robo al Museo Louvre, se difundieron imágenes que muestran a los ladrones descendiendo del montacargas con el que ingresaron a la Galería Apolo, donde rompieron una ventana y se llevaron 9 joyas napoleónicas valuadas en más de 100 millones de dólares.

Desde el Senado francés admitieron que no había cámaras de seguridad en esa área. En el video se ve a los delincuentes bajar del montacargas mientras se escucha la alarma, que se activó a las 9.34 al romper el vidrio, y luego escapar en una moto scooter.

Así fue la huída de los ladrones del museo del Louvre por la escalera mecánica que colocaron en el exterior del museo en la calle Mitterrand en la ribera del Sena de París.

El atraco está valorado en al menos 88 millones de euros según la Fiscalía francesa.

Según los investigadores, los ladrones permanecieron menos de 10 minutos dentro de la galería. Una de las joyas, la corona de esmeraldas de la emperatriz Eugenia, se perdió durante la huida.

A su vez, la presidenta del Louvre reconoció el “fracaso” de la reacción ante el robo. Laurence des Cars, hizo un mea culpa por el el accionar colectivo que implicó el robo y solicitó la instalación de una comisaría para poder actuar con mayor rapidez.

Ante la comisión de Cultura del Senado, admitió que la cobertura de cámaras en el perímetro del museo era “insuficiente” y que no detectaron “con la suficiente antelación a los ladrones”.