María Corina Machado obsequió a Donald Trump su medalla del Nobel de la Paz El encuentro entre el presidente de Estados Unidos y la líder opositora venezolana en la Casa Blanca se extendió por más de dos horas este jueves. Tras el almuerzo, Machado entregó a Trump la distinción que recibió el año pasado por la academia sueca “en agradecimiento a su extraordinario liderazgo promoviendo la paz con fuerza, diplomacia de avanzada, y defendiendo la libertad y la propiedad”.

La reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, concluyó este jueves tras más de dos horas de encuentro. Fue una reunión muy esperada que sorprendió con la entrega por parte de Machado de su medalla del Nobel de la paz enmarcada especialmente para Trump “en agradecimiento a su extraordinario liderazgo promoviendo la paz con fuerza, diplomacia de avanzada, y defendiendo la libertad y la propiedad”.

Trump y Machado compartieron un almuerzo a puerta cerrada, sin acceso a la prensa, y posteriormente la dirigente opositora se trasladó al Congreso de Estados Unidos, donde sostuvo una reunión con senadores.

A la salida de la Casa Blanca, Machado declaró brevemente a la prensa que la reunión fue “muy bien”, pero no reveló si entregó la medalla del Nobel a Trump, como se especulaba. Pero luego, la foto difundida por la propia Presidencia norteamericana confirmó la entrega aunque no queda del todo claro si es efectivamente su medalla o una réplica.

Enmarcada en dorado, la medalla de Machado para Trump “en agradecimiento a su extraordinario liderazgo promoviendo la paz con fuerza, diplomacia de avanzada, y defendiendo la libertad y la propiedad”. (Foto: EFE)

En todo caso, desde la academia sueca aclararon que la pieza, acuñada en oro y de menos de siete centímetros de diámetro con el retrato de Alfred Nobel no significa una transferencia del Premio. El Nobel, precisaron, “no puede revocarse, compartirse ni transferirse a otros”, y advirtieron que “una medalla puede cambiar de dueño, pero el título de Premio Nobel de la Paz, no”.

El republicano calificó en Truth Social a Machado como “una mujer maravillosa” y agradeció el obsequio de la medalla del Nobel por ser una “muestra de respeto mutuo”.

El encuentro es el primero entre Trump y la opositora y se produjo menos de dos semanas después de que EE.UU. detuviera al presidente venezolano, Nicolás Maduro, durante una operación sorpresa en Venezuela, en la que también fue capturada su esposa, Cilia Flores, y ambos fueron trasladados posteriormente a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico.

Hasta ahora, el mandatario y su Administración han descartado a Machado y su movimiento opositor para la primera etapa de transición en Venezuela bajo el argumento de que la líder no “tiene los apoyos” necesarios dentro del país.

En su lugar, han apostado por la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, que asumió el poder como presidenta encargada bajo el aval de Trump, que asegura que la nación venezolana se encuentra bajo la tutela de Washington.

