Milei inicia su visita a París: cumbre con Macron, búsqueda de inversiones y participación virtual en el Coloquio de IDEA El jefe de Estado encabeza la "Argentina Week" en Francia junto a una amplia comitiva de funcionarios, gobernadores y empresarios. Este miércoles expondrá a distancia en el evento empresarial de Mar del Plata y el jueves será recibido en el Palacio del Elíseo.

El presidente Javier Milei arribará este miércoles a la ciudad de París para dar inicio a una intensa agenda que combina la búsqueda de inversiones en Europa con compromisos de política interna. Su actividad principal será encabezar la “Argentina Week” y mantener un encuentro bilateral con su par francés, Emmanuel Macron, al mismo tiempo que participará de manera virtual en el Coloquio de IDEA que se desarrolla en Mar del Plata.

El vuelo del mandatario, a bordo del avión ARG01, partió el martes por la noche desde Aeroparque y, tras una escala técnica en Gran Canaria, tiene previsto su aterrizaje en la capital francesa para dar comienzo a las actividades oficiales.

Exposición a distancia en el Coloquio de IDEA

Antes de adentrarse de lleno en la agenda europea, Milei cumplirá con el sector empresarial local. Este miércoles a las 18:30, el Presidente ofrecerá un discurso por videoconferencia en el cierre de la primera jornada de la 62° edición del Coloquio de IDEA. Bajo el lema “Invirtiendo la historia. 20 años: de promesa a potencia”, el mandatario trazará un panorama sobre la actualidad y el rumbo económico de la Argentina ante los principales ejecutivos del país.

Argentina Week y cumbre en el Elíseo

La agenda internacional se centrará en la “Argentina Week”, un evento organizado por la Embajada argentina en Francia que se extenderá hasta el 2 de octubre, replicando la experiencia realizada en Nueva York en marzo pasado. La jornada inaugural tendrá lugar en el Château de la Muette, sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), donde Milei será el orador principal, presentado por el embajador Ian Sielecki.

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El jueves será el día de mayor peso institucional. Tras disertar en la OCDE y mantener reuniones con ejecutivos globales, el jefe de Estado se trasladará al Palacio del Elíseo para concretar su encuentro con el presidente de Francia, Emmanuel Macron.

El programa del evento tiene como eje la transformación macroeconómica del país, con exposiciones a cargo del ministro de Economía, Luis Caputo, y del presidente del Banco Central, Santiago Bausili. Las mesas de debate priorizarán sectores estratégicos como energía (con foco en Vaca Muerta, proyectos de gas y GNL), minería (litio, cobre y minerales críticos), agroindustria, tecnología y salud.

Una amplia delegación

Para esta gira, el Presidente viajó respaldado por una nutrida comitiva. Por el lado del Gobierno, asisten la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, junto a los titulares de las carteras de Desregulación, Federico Sturzenegger, y de Salud, Mario Lugones, además de otros funcionarios del gabinete nacional.

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El respaldo político incluye a una docena de mandatarios provinciales y al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. Entre los gobernadores presentes se encuentran Rolando Figueroa, Leandro Zdero, Ignacio Torres, Gustavo Sáenz, Alberto Weretilneck, Alfredo Cornejo, Rogelio Frigerio, Juan Pablo Valdés, Carlos Sadir, Marcelo Orrego y Raúl Jalil.

El sector privado, en tanto, está representado por máximos directivos de compañías nacionales, como Marcos Bulgheroni (PAE), Martín Migoya (Globant), Marcelo Mindlin (Pampa Energía), Horacio Marín (YPF), Alejandro Elsztain (Cresud) y Mariano Bosch (Adecoagro), quienes buscarán sinergias con figuras internacionales de la talla de Fatih Birol (Agencia Internacional de Energía), Sultan Al Jaber (ADNOC) y Claudio Descalzi (Eni).