Sanae Takaichi, “la dama de hierro nipona”, fue elegida primera ministra de Japón Exconductora de televisión, seguidora de la británica Margaret Thatcher, la conservadora de 64 años fue elegida al mando del gobierno japonés y prometió "un cambio de era". En la práctica, su victoria ya lo es para un país poco acostumbrado a ver a mujeres en puestos de poder.

La conservadora Sanae Takaichi, del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) de Japón, se convirtió este martes en la primera mujer en ser nombrada primera ministra del país asiático, tras hacerse con la victoria en la votación de la Cámara baja para elegir el cargo. Exconductora de televisión, seguidora de la británica Margaret Thatcher, ya nombró a los 19 integrantes de su Ejecutivo con solo dos mujeres ministras pese a que prometió una proporción “comparable a la de los países nórdicos”. Con todo, la victoria de Takaichi es toda una señal en un país poco acostumbrado a ver a mujeres en puestos de poder. El país asiático suele obtener el peor resultado en cuanto a brecha de género de entre los países del G7 (formado también por Francia, Reino Unido, Italia, Alemania, Canadá y Estados Unidos).

Según informó EFE, la conservadora de 64 años se alzó con 237 de los 465 sufragios en juego, cuatro por encima de los que necesitaba. Yoshihiko Noda, líder del mayor partido de la oposición, el Partido Democrático Constitucional (PDC), quedó en segundo lugar con 149 votos; seguido por Yuichiro Tamaki, del Partido Democrático para el Pueblo (PDP), con 28 votos; Tetsuo Saito, del partido budista Komeito, que abandonó recientemente tras 26 años la coalición con el PLD y obtuvo 24 votos; y votos restantes para partidos minoritarios.

El nombramiento de Takaichi estaba prácticamente asegurado después de que en la víspera firmara un acuerdo con el opositor Partido de la Innovación de Japón (Ishin), su nuevo socio de coalición, para contar con su apoyo en la votación, en la que la fragmentada oposición no ha sido capaz de presentar un candidato conjunto para hacerle frente.

El cambio de Gobierno en Japón se produce después de que Shigeru Ishiba, de 68 años, anunciara su dimisión como primer ministro en septiembre tras los malos resultados electorales cosechados durante su poco más de un año al poder, cuando la antigua coalición perdió la mayoría en ambas cámaras de la Dieta, el Parlamento nacional.

La dimisión de Ishiba motivó unas primarias en el PLD el pasado día 4 de octubre en las que resultó vencedora en segunda ronda Takaichi, uno de los perfiles del ala dura de la formación.

Takaichi, de la televisión a cambiar la historia de Japón

Expresentadora de noticias, Takaichi se había presentado dos veces antes a liderar el PLD. Ahora llegó a la cima del poder en Japón tras una carrera de obstáculos en el último mes, después de que Komeito, el socio de su formación desde hacía más de 26 años, abandonara la alianza tras su elección como presidenta.

Nacida en Nara, en el oeste japonés, en 1961, Takaichi es una admiradora confesa de Thatcher, lo que le valió el sobrenombre de “la dama de hierro japonesa”, según el perfil que hizo para EFE María Roldán.

Aficionada al béisbol, deporte nacional, Takaichi era la única mujer entre los cinco candidatos a presidir el PLD y también el perfil más nacionalista entre los aspirantes.

Heredera espiritual del asesinado exprimer ministro Shinzo Abe, Takaichi prometió llevar al PLD y a Japón a “una nueva era”, navegando la compleja situación que atraviesa ante la pérdida de la mayoría de la coalición gobernante en el Parlamento y la necesidad de granjearse apoyos de la combativa oposición.

Las opiniones revisionistas de Takaichi en torno al pasado belicista de Japón podrían asimismo revertir años de progreso en la cooperación con Corea del Sur y la distensión con China.

Perfil de referencia del ala dura del PLD, Takaichi tocó la batería en una banda de heavy metal en su época universitaria y dio el salto a la política en 1996, después de haber trabajado como presentadora de televisión del canal TV Asahi.

Durante su larga trayectoria política ocupó diferentes cargos ministeriales y dentro del partido, como la cartera de Interior y de Seguridad Económica, así como la de Estado para Economía, Comercio e Industria y para Ciencia y Política Tecnológica.

Takaichi se casó en 2004 con Taku Yamamoto y adoptó a sus tres hijos. Yamamoto, colega político, fue viceministro de Agricultura, Silvicultura y Pesca.

La victoria de Takaichi y su ascenso como primera ministra resulta especialmente significativa para Japón, que ocupó el puesto 118 de 148 en el último informe del Foro Económico Mundial sobre brecha de género, dado que apenas en torno al 14,6 % y el 16,1 % de los puestos parlamentarios y directivos están ocupados por mujeres.

Aunque Takaichi se ha manifestado a favor de aumentar el número de mujeres en su Gabinete, no lo hizo; apenas nombró a dos mujeres ministras de entre sus 19 ministros. Además, ha rechazado propuestas de cuotas y se ha opuesto a revisar la antigua ley que no permite a los miembros de una pareja mantener sus apellidos, lo que suele derivar en la imposición del masculino. También es reacia a cambiar una ley de 1947 que estipula que solamente un hombre puede heredar el trono imperial, pese a una potencial crisis de sucesión.