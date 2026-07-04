Tragedia en Venezuela: ya son casi 3.000 los muertos por los devastadores terremotos Hay más de 16.000 heridos y unas 16.000 personas se quedaron sin hogar por el colapso de cientos de edificios.

Las autoridades gubernamentales informaron esta tarde que la cifra de víctimas fatales ascendió a 2.954 como consecuencia de los dos devastadores terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron al territorio el pasado 24 de junio.

A través de una rueda de prensa internacional transmitida por la señal de la televisora estatal desde Caracas, la presidenta Delcy Rodríguez brindó un panorama detallado sobre el impacto del desastre. El reporte oficial actualiza el número de heridos en un total de 16.592 personas, mientras que al menos 16.000 ciudadanos perdieron la totalidad de sus hogares debido a los destrozos.

El impacto de los movimientos telúricos provocó el colapso estructural de más de 800 edificios en distintas zonas urbanas. Entre los datos específicos de infraestructura dañada que difundieron las autoridades, se destacan:180 edificios derrumbados en La Guaira, cinco estructuras colapsadas en Caracas, tres edificios destruidos en Chacao y un inmueble desplomado en Tucacas.

Frente a la gravedad de la emergencia, el gobierno venezolano mantiene desplegado un contingente de 19.000 efectores, compuesto por personal civil y militar, abocado a las tareas de asistencia humanitaria y remoción de escombros. El plan de contingencia se ejecuta mediante la articulación entre los sectores público y privado, sumado al soporte y las donaciones recibidas por la solidaridad internacional.

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A pesar del tiempo transcurrido desde los sismos principales, la prioridad de las cuadrillas se mantiene en el terreno. Las fuerzas de seguridad e infraestructura lograron rescatar con vida a un total de 6.462 personas en las distintas localidades afectadas.

“No hemos cerrado la fase de búsqueda y rescate; donde sepamos que hay gente viva, sigue la etapa de búsqueda y rescate, no vamos a descansar”, manifestó Rodríguez ante los medios de comunicación, ratificando la continuidad de las operaciones de emergencia en las estructuras colapsadas.