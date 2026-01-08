Trump anunció que Venezuela solo comprará productos fabricados en Estados Unidos con el dinero de las ventas de su petróleo El mandatario republicano lo comunicó luego de que el secretario de Energía estadounidense afirmara que Washington controlará las ventas de crudo venezolano “indefinidamente”.

Donald Trump anunció el miércoles que Venezuela comprará solo productos fabricados en Estados Unidos con el dinero que generen las ventas de sus reservas de petróleo. El presidente de Estados Unidos lo comunicó luego de que el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, afirmara que Washington controlará las ventas de petróleo venezolano “indefinidamente”.

“Me acaban de informar que Venezuela comprará exclusivamente productos fabricados en Estados Unidos con el dinero que reciba de nuestro nuevo acuerdo petrolero”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.

Y precisó: “Estas compras incluirán, entre otras cosas, productos agrícolas estadounidenses, medicamentos, dispositivos médicos y equipos fabricados en Estados Unidos para mejorar la red eléctrica y las instalaciones energéticas de Venezuela”, escribió en su red social Truth. “En otras palabras, Venezuela se compromete a hacer negocios con Estados Unidos como su principal socio: una decisión acertada y muy beneficiosa para el pueblo venezolano y para Estados Unidos”.

El martes, el mandatario republicano anunció que Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de crudo al país norteamericano.

Por su parte, durante un evento del sector energético organizado por Goldman Sachs en Miami, Wright indicó: “Vamos a comercializar el crudo que sale de Venezuela, primero este petróleo almacenado que está represado y luego, de manera indefinida, de ahora en adelante, venderemos la producción que salga de Venezuela en el mercado”.

El secretario de Energía estimó que la producción petrolera de Venezuela podría aumentar en el mediano plazo en unos 700.000 barriles por día, y sostuvo que Washington debe controlar las ventas de crudo para impulsar el cambio político en ese país, considerando al petróleo como una “palanca clave” para ese objetivo.

Hasta el momento no estaba claro si Delcy Rodríguez, que asumió como presidenta interina para la transición tras la captura de Nicolás Maduro, había aceptado entregar este crudo, ni tampoco cómo funcionaría este plan ni en qué base legal se sustentaría.

Este miércoles, el Departamento de Energía precisó que la Casa Blanca está eliminando las sanciones de forma selectiva para permitir el envío y la venta de petróleo venezolano a mercados internacionales. Además, detalló que lo recaudado se depositará en cuentas controladas por Estados Unidos en bancos de renombre mundial y luego se desembolsará a la población estadounidense y venezolana a discreción de la administración Trump.