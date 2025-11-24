Un documental sostiene que Donald Trump estaría listo para hablar sobre extraterrestres Un reciente documental reavivó la polémica en Estados Unidos al sugerir que el presidente Donald Trump podría estar preparando una revelación histórica: la confirmación de contactos entre el Gobierno estadounidense y formas de vida extraterrestre.

“El film The Age of Disclosure”, estrenado esta semana, volvió a encender el debate sobre los Fenómenos Aéreos No Identificados (UAP) y el rol que habrían jugado las autoridades en su ocultamiento. Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la producción impulsó un renovado interés público y mediático en torno al tema, situando a Trump nuevamente en el centro de la escena.

El director, Dan Farah, asegura que varias fuentes con trayectoria en Defensa e Inteligencia sostienen que el mandatario “accedió a información clave” sobre la posible presencia de vida no humana y que estaría dispuesto a hacerla pública. Incluso afirma que estos datos ya habrían llegado a instancias oficiales dentro de la Casa Blanca, donde se evalúa cómo proceder.

El film también subraya la contradicción histórica del expresidente: mientras en 2020 impulsó la desclasificación de un informe de inteligencia sobre UAP, en entrevistas como la que brindó al podcast The Joe Rogan Experience se mostró escéptico, asegurando que “nunca fue un creyente”.

Aun así, la película plantea que Washington podría disponer de evidencia capaz de modificar la visión humana sobre nuestro lugar en el universo.