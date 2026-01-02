Un incendio mortal en un bar de Suiza dejó decenas de muertos y heridos durante los festejos de Año Nuevo El hecho ocurrió en el bar Le Constellation de la ciudad de Crans-Montana, un célebre establecimiento considerado como el epicentro de la fiesta suiza. El fuego se desató alrededor de la 1:30 a raíz de una explosión.

Suiza recibió el 2026 con una tragedia en el bar Le Constellation de la ciudad de Crans-Montana, en donde un incendio desatado durante los festejos de Año Nuevo de este jueves por la madrugada provocó la muerte de decenas de personas y dejó numerosos heridos.

La policía local no ofreció cifras exactas, aunque señaló que “varias personas perdieron la vida y otras resultaron heridas”. De todas formas, algunos medios publicaron cifras estimadas: en el diario suizo Blick, un médico presente planteó que el número de muertos “podría estar en docenas”, mientras que Le Nouvelliste citó fuentes que alertaban “alrededor de 40 muertos y 100 heridos”. Sin embargo, nada de esto fue confirmado por las autoridades.









La hipótesis de un atentado quedó excluida debido a que la explosión que se escuchó alrededor de la 01:30 de esta madrugada (hora local) fue causada por el incendio.

Alrededor de un centenar de personas festejaban la llegada del nuevo año en este célebre establecimiento, considerado el epicentro de la fiesta suiza.

Los testimonios de sobrevivientes del incendio en Crans-Montana

Los ciudadanos locales calificaron el trágico incendio en el bar como “una catástrofe sin precedentes”.

Emma y Albane, dos jóvenes francesas que pudieron escapar del lugar tras romper una ventana, aseguraron que “había pánico absoluto” y que “todos gritaban”. Además, remarcaron que la puerta de salida del bar era muy pequeña para la cantidad de personas que querían escapar del fuego, lo que generó aún más caos.

Entre los jóvenes coincidieron en que el fuego empezó después de que una de las camareras colocara una bengala de cumpleaños sobre una botella. Así lo explicó Victoria, otra sobreviviente francesa, que habló con Blick: “Una bengala colocada en una botella de espumante prendió fuego el techo cuando una mujer, que estaba subida a los hombros de otra persona, levantó la botella demasiado alto”. Según su relato, las llamas se propagaron “a una velocidad vertiginosa”.







Otro joven que estaba en la zona contó que salía un humo negro y denso del bar, que había personas en llamas que gritaban y otras que estaban desmayadas o muertas en el piso. “Todo era pánico. Gente traumatizada, llorando, deambulando por la calle. Una escena surrealista”, relató una adolescente.

Las causas del incendio y el rescate en Crans Montana

El comunicado de la Policía cantonal de Valais describe que el fuego tiene un “origen indeterminado” y que por ende la investigación sigue en curso. En esa misma línea, el portavoz policial Gaetan Lathion informó a la agencia de noticias AFP sobre una “explosión de origen desconocido” poco tiempo después de la hora del siniestro.

De acuerdo con la policía, la movilización fue inmediata, con un gran número de policías, bomberos y socorristas que se desplazaron al sitio para asistir a las víctimas. Asimismo, la zona quedó completamente cerrada al público, y se instauró una zona de exclusión aérea sobre Crans-Montana.

En ese marco, algunas ventanas rotas del bar, así como el “olor a quemado aún en el aire” que advirtió la prensa local daban cuenta de la magnitud de la tragedia.