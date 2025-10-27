Acevedo confirmó que la reforma electoral será una de las prioridades de la agenda legislativa El Vicegobernador destacó que el debate sobre la reforma electoral busca anticipar los cambios necesarios para que Tucumán cuente con un sistema moderno y plenamente operativo en 2027.

El vicegobernador y presidente de la Legislatura de Tucumán, Miguel Acevedo, confirmó que la reforma electoral será uno de los temas prioritarios en la agenda parlamentaria de los próximos meses, en consonancia con los lineamientos definidos por el gobernador Osvaldo Jaldo y el gabinete del Poder Ejecutivo.

Acevedo remarcó que el objetivo es retomar y profundizar el trabajo iniciado meses atrás en torno a la modernización del sistema electoral provincial.

“Vamos a darle continuidad a ese trabajo. Habíamos entrado en un impasse, pero el Gobernador ratificó que se avanzará en la Legislatura con responsabilidad y participación”, señaló.

Además, confirmó que el cuerpo parlamentario continuará analizando distintas alternativas, tomando como base los estudios técnicos y las experiencias observadas en otras jurisdicciones. “Queremos que la reforma salga con el mayor consenso posible, porque modificar una ley electoral no es menor y debe hacerse con la participación de todos los sectores, oficialismo y oposición por igual”.

El Vicegobernador recordó también que la Legislatura mantuvo una agenda activa sobre la temática. En noviembre de 2024, el Vicegobernador, junto a legisladores del oficialismo y de la oposición, viajó a Washington, Estados Unidos, donde integró una misión internacional de observadores electorales en el marco de las elecciones presidenciales en las que se enfrentaron Donald Trump y Kamala Harris. La invitación fue cursada por exbecarios de la Fundación Universitaria del Río de la Plata (FURP).

En abril de 2025, autoridades tucumanas participaron de la VIII Edición del DemoTech Internacional, coordinada por la Legislatura de Tucumán junto a la organización Transparencia Electoral, donde se debatió sobre la modernización de los sistemas de votación junto a expertos y representantes de organismos electorales de Argentina, México, Brasil y Estados Unidos.

En mayo, Acevedo encabezó una comitiva de legisladores tucumanos que viajó a Salta para observar la implementación de la Boleta Única Electrónica, una experiencia que “sirvió para conocer en terreno cómo se adapta la tecnología a los procesos electorales y qué aspectos pueden trasladarse a nuestra provincia”, según explicó.

Hacia una reforma con consenso y planificación

El titular del Poder Legislativo sostuvo que la meta es que la reforma pueda debatirse antes de fin de año, para disponer del tiempo necesario de implementación y capacitación de cara al futuro.

“Si hay una modalidad nueva, necesitamos todo el año que viene para implementarla, capacitar a los partidos y preparar a la ciudadanía. Cambiar un modelo electoral implica aprendizaje y responsabilidad”, afirmó.

Finalmente, Acevedo enfatizó que el compromiso del Poder Legislativo es trabajar con visión de futuro: “Queremos que Tucumán cuente con una ley electoral moderna, participativa y fruto del consenso. Esa es la mejor garantía de fortalecer la democracia y la confianza ciudadana”.