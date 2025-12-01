Actividades por el Día Mundial de Respuesta al VIH/SIDA El ministerio de Salud desarrolló una actividad de concientización y testeos en la plaza Urquiza. Estuvo presente la representante de la OPS/OMS en Argentina, Eva Jané Llopis.

El evento, presidido por el ministro de Salud Pública, doctor Luis Medina Ruiz y la representante de la OPS/OMS en Argentina, la doctora Eva Jané Llopis, busca concientizar a la población a través de la concreción de un operativo de testeo, promoción y prevención para la salud.

En la oportunidad, el titular de la cartera de Salud comentó: “Estamos en Plaza Urquiza, todos los hospitales y centros de salud de la provincia de Tucumán, en este día tan especial, donde contamos con una visita ilustre, de la representante de la OPS/OMS en Argentina, la doctora Eva Jané Llopis, quien quiso acompañarnos en este trabajo que viene realizando fundamentalmente la OPS en la región, luchando contra el SIDA y otras enfermedades”.

“Hablamos de concientización, prevención, fundamentalmente, y de aquellas personas que tienen el virus sepan que hay una forma de controlarlo y evitar contagios. Estamos haciendo testeos, que son totalmente seguros, no solamente de HIV, sino también de sífilis y si se confirma la patología, se hace el tratamiento, que es gratuito”, explicó Medina Ruiz.

Mientras tanto, el ministro de Salud Pública, doctor Luis Medina Ruiz, indicó: “Cuando hacemos este tipo de actividades, hay adherencia. Vemos que gran parte de la población acude, como lo hace a vacunarse y protegerse de enfermedades graves. Pero lamentablemente, vemos que en el mundo hay aumento de casos, hay una conducta que fue cambiando, una percepción disminuida del riesgo, al haber desplazado en la conciencia el uso del preservativo, esencialmente porque no se lo utiliza siempre para prevención del embarazo, ya que hay otros métodos”.

Por su parte, la representante de la OPS/OMS en Argentina, doctora Eva Jané Llopis aseguró: “Es un placer estar en Tucumán nuevamente, agradezco al ministro de Salud Pública, doctor Luis Medina Ruiz por su hospitalidad, por ayudarnos, invitarnos a compartir este dispositivo y todo lo que se viene haciendo durante el año para la identificación, el diagnóstico y el tratamiento del VIH, que es muy importante. El lema de este año, es Cero Muertes por SIDA en 2030. Esta eliminación se puede conseguir, porque tenemos un diagnóstico y tratamiento efectivo, como nos contaba el ministro y un sistema integral de identificación, de acompañamiento, que es intersectorial”.

“Este mecanismo es lo que ayuda y contribuye a poder bajar esos números, esa tendencia que tenemos de nuevos casos, que no son muchos, pero en la región de las Américas, por ejemplo, cada año tenemos unos 120.000 nuevos casos identificados. En Argentina el año pasado, fueron unos 6.600. En muertes, es menos, venimos con una tendencia que se reduce, precisamente por lo que decíamos, porque el tratamiento es bueno, y el uso de los preservativos es esencial, no solo del VIH, sino de todas estas otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), como sífilis, como la transmisión vertical en Chagas, en neonatos que, en algunas provincias todavía está muy vigente y sé que aquí en Tucumán no es así”, relató.

En tanto, la profesional precisó: “El uso del preservativo es esencial, es una de las muchas herramientas preventivas. Desde los gobiernos, desde los sistemas de salud, es trascendental, que se ofrezcan en forma gratuita, como aquí en Tucumán, los preservativos, diagnóstico rápido y testeo de estas enfermedades. Queremos invitar a los tucumanos a que se sumen a estos dispositivos tan importantes, ahora y durante todo el año, y a esta combinación de herramientas que permiten que se pueda actuar rápido, porque uno de los problemas que vemos, es que el treinta por ciento de los casos identificados, ya vienen en estado tardío, y entonces ahí, el tratamiento es más complicado. Por tanto, si nos podemos testear antes, el tratamiento puede ser mucho más efectivo”.

Sé además que están los tratamientos totalmente gratuitos y esto también es un avance en el sistema de salud. Argentina es referente en el marco de derechos, el acceso a este paquete de herramientas, y desde la región se está mirando al país para poder replicarlo.

“Estamos viendo en Tucumán como es el circuito, justamente estuve reunida con el ministro de Salud Pública que me estaba explicando cómo está funcionando. El número de casos es parecido cada año y esto también es una buena noticia, porque significa que hay más testeo, y lo importante es esto, porque una vez que sabemos y tenemos ese diagnóstico, podemos actuar. En Argentina, el año pasado fueron mil cien muertes por este tema, y esto se tiene que terminar, porque tenemos las herramientas para prevenirlas”, manifestó.

“Otro de los puntos esenciales es la sensibilización, de jóvenes, de poblaciones en riesgo, las universidades que están aquí muy activas en Tucumán. El hecho de que estamos ahora hablando de esto, trayendo a la agenda un tema que es importante, porque nos puede pasar a todos. En este esquema, es necesario que los equipos de salud, a través de los agentes sociosanitarios, sobre todo, que tiene un sistema muy avanzado en la provincia, de todo lo que se refiere a la capacitación y la acción, es fundamental para esas poblaciones más tempranas y de riesgo, para invitarlas a hacer estos testeos”, concluyó.

La doctora Claudia Lucena, jefa de la unidad coordinadora VIH, ITS y Hepatitis de la provincia indicó: “Este es un día que se estableció para reflexionar y ver todos los logros que hay en materia de VIH que tienen que ver con los avances tanto en el diagnóstico como en la prevención. Si hablamos de diagnóstico, desde el comienzo de la epidemia, el avance ha sido muy grande en cuanto a tecnología, pruebas rápidas, en las cuales puedo detectar si a una persona le da reactivo. Es un positivo preliminar que debe confirmarse. En materia de prevención también se avanzó en este maletín de herramientas, donde además del preservativo están los medicamentos preventivos para el HIV”.

“Entonces, cuando hablamos de pre exposición al HIV, estamos parlamentando de medicamentos que previenen la adquisición de VIH para personas que, digamos, tienen un riesgo más incrementado, porque no se adhieren al uso de preservativo en forma consistente en toda práctica sexual. Y, por otro lado, también tenemos la pos exposición, cuando este riesgo ha sido eventual y puedo ir a solicitarlo. Los test, por supuesto, son gratuitos, confidenciales y asesorados en nuestro sistema de salud”, comentó.

Finalmente, la doctora Lucena explicó: “Hoy estamos en plaza Urquiza junto con el laboratorio de referencia en un tráiler y también acá en la carpa, en un consultorio haciendo las pruebas para el que quiera pasar. Pero tenemos alrededor de 70 servicios de salud donde pueden realizar los testeos”.