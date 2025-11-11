ADIUNT mantiene su plan de lucha y advierte por la pérdida salarial Desde este miércoles, la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán (ADIUNT) lleva adelante tres días consecutivos de paro y movilización en reclamo de mejoras salariales y en defensa del financiamiento universitario.

En diálogo con la prensa, Diego Toscano, secretario general de ADIUNT, sostuvo que el cierre del año encuentra al sector “en una situación muy conflictiva”. “Hemos perdido poder salarial, los estudiantes también sufren las consecuencias del ajuste, y no tenemos respuestas concretas pese a la existencia de una ley de financiamiento universitario. Lo que está ocurriendo es un desfinanciamiento ordenado por el Gobierno nacional, que consideramos una ilegalidad y un atropello”, afirmó.

Toscano remarcó que las medidas del Ejecutivo nacional “han golpeado directamente a las universidades públicas” y provocaron que los docentes “pierdan casi la mitad de la capacidad adquisitiva de sus salarios”.

El dirigente explicó además que la agenda de protesta de esta semana incluye acciones conjuntas con otros gremios universitarios, entre ellos ASUNT, y destacó la preocupación por la situación sanitaria: “La medicina y los medicamentos se encarecieron de manera alarmante, mientras la salud también se encuentra desfinanciada. Esto nos lleva a un escenario de incertidumbre sanitaria tanto para los trabajadores como para los estudiantes”, indicó.

El plan de lucha —que se extenderá miércoles, jueves y viernes— contempla paro sin asistencia a los lugares de trabajo, clases públicas y actividades de visibilización en distintos espacios universitarios.

Finalmente, Toscano subrayó que la intención de las medidas no es afectar a los estudiantes, sino exigir respuestas urgentes. “Este plan de lucha fue pensado para que el Gobierno escuche, no para perjudicar al alumnado. Pero no podemos seguir naturalizando el deterioro de la universidad pública y de nuestros salarios”, concluyó.