En un comunicado, el gremio advirtió que el Gobierno nacional “opta por gobernar mediante vetos y decretos, en beneficio de los especuladores financieros y en perjuicio de los derechos populares”.
La secretaria general de ADIUNT, Anahí Rodríguez, fue contundente: “Estamos frente a un gobierno que ataca la democracia al desconocer leyes aprobadas por el Parlamento, mientras ajusta los presupuestos de salud, educación y ciencia con el pretexto de un equilibrio fiscal que nunca alcanza para los sectores más vulnerables”. La dirigente recordó que esta situación se suma a otras medidas similares, como el veto a la ley de emergencia en discapacidad y los incrementos insuficientes a jubilados.
Rodríguez también apuntó al escándalo por presuntas coimas en la compra de medicamentos: “Se ajusta a la población, pero se enriquecen favoreciendo negociados propios. No hay austeridad: hay saqueo”.
Plan de lucha confirmado
En este contexto, ADIUNT ratificó nuevas jornadas de lucha que incluyen paros de 48 horas los días 26 y 27 de agosto, y nuevamente el 1 y 2 de septiembre. El gremio remarcó que la estrategia busca impedir el veto presidencial y garantizar el financiamiento de la universidad pública.
Rodríguez llamó a redoblar la movilización: “Este ataque a la universidad pública no puede pasar. Docentes y estudiantes debemos defenderla en las calles”. Además, anticipó que se trabaja en la convocatoria a una nueva Marcha Federal Educativa.
Actividades programadas
Durante esta semana se realizarán acciones en el marco del paro:
Martes 26, 10 hs: movilización a los Tribunales Orales Federales por la causa YMAD.
Martes 26, 17 hs: protesta en el Consejo Superior por la situación crítica de la obra social universitaria ASUNT.
Miércoles 27, 17 hs: clases públicas en Plaza Independencia, seguidas de un acto y movilización junto a otros sectores.
Finalmente, el gremio convocó a toda la comunidad universitaria y a la sociedad tucumana a sumarse: “La universidad pública es una conquista histórica que no vamos a dejar que destruyan con vetos ni decretos”.