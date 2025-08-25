ADIUNT rechaza el posible veto a la Ley de Financiamiento Universitario y anuncia nuevas medidas de protesta La Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán (ADIUNT) manifestó su rechazo ante la posibilidad de que el presidente Javier Milei vete la Ley de Financiamiento Universitario, recientemente sancionada en el Congreso.

En un comunicado, el gremio advirtió que el Gobierno nacional “opta por gobernar mediante vetos y decretos, en beneficio de los especuladores financieros y en perjuicio de los derechos populares”.

La secretaria general de ADIUNT, Anahí Rodríguez, fue contundente: “Estamos frente a un gobierno que ataca la democracia al desconocer leyes aprobadas por el Parlamento, mientras ajusta los presupuestos de salud, educación y ciencia con el pretexto de un equilibrio fiscal que nunca alcanza para los sectores más vulnerables”. La dirigente recordó que esta situación se suma a otras medidas similares, como el veto a la ley de emergencia en discapacidad y los incrementos insuficientes a jubilados.

Rodríguez también apuntó al escándalo por presuntas coimas en la compra de medicamentos: “Se ajusta a la población, pero se enriquecen favoreciendo negociados propios. No hay austeridad: hay saqueo”.

Plan de lucha confirmado

En este contexto, ADIUNT ratificó nuevas jornadas de lucha que incluyen paros de 48 horas los días 26 y 27 de agosto, y nuevamente el 1 y 2 de septiembre. El gremio remarcó que la estrategia busca impedir el veto presidencial y garantizar el financiamiento de la universidad pública.

MIRA TAMBIÉN El conductor de una camioneta intentó escapar de la policía y chocó contra un poste de luz

Rodríguez llamó a redoblar la movilización: “Este ataque a la universidad pública no puede pasar. Docentes y estudiantes debemos defenderla en las calles”. Además, anticipó que se trabaja en la convocatoria a una nueva Marcha Federal Educativa.

Actividades programadas

Durante esta semana se realizarán acciones en el marco del paro:

Martes 26, 10 hs: movilización a los Tribunales Orales Federales por la causa YMAD.

Martes 26, 17 hs: protesta en el Consejo Superior por la situación crítica de la obra social universitaria ASUNT.

Miércoles 27, 17 hs: clases públicas en Plaza Independencia, seguidas de un acto y movilización junto a otros sectores.

MIRA TAMBIÉN SAT confirmó financiamiento para el nuevo acueducto de Vipos y anunció la perforación de más pozos de agua

Finalmente, el gremio convocó a toda la comunidad universitaria y a la sociedad tucumana a sumarse: “La universidad pública es una conquista histórica que no vamos a dejar que destruyan con vetos ni decretos”.