Agredieron al diputado Federico Pelli cuando intentaba ingresar a asistir a familias inundadas en La Madrid El legislador de La Libertad Avanza recibió un golpe en la cabeza en medio de una discusión cuando intentaba acceder a un sector anegado para llevar ayuda a los damnificados. Hasta el momento no hay información oficial sobre su estado de salud ni sobre el responsable del ataque.

El diputado nacional Federico Pelli, perteneciente al espacio La Libertad Avanza, fue agredido este miércoles cuando intentaba ingresar a una de las zonas afectadas por las inundaciones en La Madrid, en el sur de Tucumán.

Según trascendió, el legislador llegó hasta uno de los sectores anegados con la intención de recorrer el lugar y asistir a las familias damnificadas por el temporal. Sin embargo, personal que se encontraba trabajando en el área le habría impedido el ingreso.

Ante esa situación, Pelli insistió en que podía acceder al lugar sin previo aviso, lo que derivó en un momento de tensión y una fuerte discusión en el lugar.

En medio del altercado, el diputado recibió un fuerte golpe en la cabeza que lo dejó tendido en el suelo, lo que generó preocupación entre las personas que se encontraban en la zona.

Hasta el momento no se conocieron detalles oficiales sobre su estado de salud ni sobre quién habría sido el responsable de la agresión.

El episodio se produjo en el marco de la emergencia que atraviesan distintas localidades de Tucumán tras las intensas lluvias registradas en las últimas horas, que provocaron inundaciones, anegamientos y complicaciones para numerosas familias.

