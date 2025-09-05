Viernes 5 de septiembre

  • 9.30 h – Caminata guiada gratuita por el casco histórico. Punto de encuentro: Oficina de Información Turística (Congreso y Crisóstomo Álvarez).

  • 19 a 20.30 h – Clases gratuitas de gimnasia en el Parque 9 de Julio (Soldati al 300) y en la Plaza Urquiza (Sarmiento y Muñecas).

  • 20 h – Encuentro coral en el Museo de la Industria Azucarera (Parque 9 de Julio), con la participación de coros del Ministerio de Educación. Entrada libre.

Sábado 6 de septiembre

Domingo 7 de septiembre

  • 11 h – City Tour con el Bus Turístico por lugares notables de la ciudad (salida desde Plaza Independencia).

  • 15 h – “Patio del Bicentenario” en la Casa del Bicentenario (Av. Adolfo de la Vega 505), con mateada criolla y danzas folclóricas.

  • 14 a 00 h – Segunda jornada del Festival del Asado en el Parque Guillermina. Show principal: Pablo Pacífico y los Peces Gordos (20 h). Cierre con premiación a los ganadores.

  • 16 h – Circuito histórico-cultural del Bus Turístico.

  • 16 a 23 h – Ferias en distintos espacios: Manantial Sur, Quinto Centenario, El Provincial y Parque Avellaneda.

  • 17 h – Obra de clown “Payasada” en el barrio CGT – 390 Viviendas (Buenos Aires 4000).

  • 17 a 00 h – Paseo Gastronómico en Parque Avellaneda y Feria Gourmet en Parque El Provincial.

 Todas las actividades son gratuitas y muchas de ellas se suspenden en caso de lluvia.

