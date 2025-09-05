Viernes 5 de septiembre
9.30 h – Caminata guiada gratuita por el casco histórico. Punto de encuentro: Oficina de Información Turística (Congreso y Crisóstomo Álvarez).
19 a 20.30 h – Clases gratuitas de gimnasia en el Parque 9 de Julio (Soldati al 300) y en la Plaza Urquiza (Sarmiento y Muñecas).
20 h – Encuentro coral en el Museo de la Industria Azucarera (Parque 9 de Julio), con la participación de coros del Ministerio de Educación. Entrada libre.
Sábado 6 de septiembre
9.30 h – Caminata guiada gratuita por el casco histórico.
11 h – Paseo del Bus Turístico por el barrio Ciudadela (salida desde Plaza Independencia).
12.30 a 00 h – Apertura del Festival del Asado en el Parque Guillermina, con feria gourmet, shows en vivo y competencia entre 16 equipos parrilleros.
16 h – Recorrido del Bus Turístico por el circuito histórico-cultural.
16 h – Jornada cultural en el barrio Oeste II, con talleres, circo y música en vivo.
16 a 23 h – Ferias de artesanos, emprendedores y gastronómicas en distintos parques: Avellaneda, El Provincial, Quinto Centenario y Manantial Sur.
17.30 h – Taller gratuito de danzas folclóricas en la Plaza Temática (Congreso y San Lorenzo).
Domingo 7 de septiembre
11 h – City Tour con el Bus Turístico por lugares notables de la ciudad (salida desde Plaza Independencia).
15 h – “Patio del Bicentenario” en la Casa del Bicentenario (Av. Adolfo de la Vega 505), con mateada criolla y danzas folclóricas.
14 a 00 h – Segunda jornada del Festival del Asado en el Parque Guillermina. Show principal: Pablo Pacífico y los Peces Gordos (20 h). Cierre con premiación a los ganadores.
16 h – Circuito histórico-cultural del Bus Turístico.
16 a 23 h – Ferias en distintos espacios: Manantial Sur, Quinto Centenario, El Provincial y Parque Avellaneda.
17 h – Obra de clown “Payasada” en el barrio CGT – 390 Viviendas (Buenos Aires 4000).
17 a 00 h – Paseo Gastronómico en Parque Avellaneda y Feria Gourmet en Parque El Provincial.
Todas las actividades son gratuitas y muchas de ellas se suspenden en caso de lluvia.