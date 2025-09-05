En las primeras horas de la mañana se registraron 8.6°C, con cielo cubierto y presencia de humo, una humedad del 83 %, presión de 975.2 hPa, vientos leves del noroeste a 2 km/h y visibilidad de 9 km.
Hacia la noche, la nubosidad aumentará, aunque no se esperan precipitaciones. El Observador Meteorológico, Cristofer Brito, adelantó que el aire frío será protagonista durante las mañanas y noches, y no se descartan heladas débiles en zonas rurales durante el sábado.
El pronóstico extendido indica que el sábado habrá cielo despejado y máxima de 20°, mientras que el domingo la nubosidad regresará, pero con una temperatura en ascenso hasta los 21°.