Tucumán tendrá un viernes fresco y con nubosidad en aumento Este viernes se presenta en Tucumán con tiempo fresco y cielo mayormente cubierto. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima fue de 8° y la máxima prevista alcanzará los 17°.

En las primeras horas de la mañana se registraron 8.6°C, con cielo cubierto y presencia de humo, una humedad del 83 %, presión de 975.2 hPa, vientos leves del noroeste a 2 km/h y visibilidad de 9 km.

Hacia la noche, la nubosidad aumentará, aunque no se esperan precipitaciones. El Observador Meteorológico, Cristofer Brito, adelantó que el aire frío será protagonista durante las mañanas y noches, y no se descartan heladas débiles en zonas rurales durante el sábado.

El pronóstico extendido indica que el sábado habrá cielo despejado y máxima de 20°, mientras que el domingo la nubosidad regresará, pero con una temperatura en ascenso hasta los 21°.