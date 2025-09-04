Tucumán: oficializaron el modelo de la Boleta Única de Papel para las elecciones La Secretaría Electoral de Tucumán confirmó este jueves el modelo de la Boleta Única de Papel (BUP) que se aplicará en las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre. Será la primera vez que la provincia utilice este sistema de votación.

Orden de las agrupaciones en la BUP

Orden de las agrupaciones en la BUP

Unidos por Tucumán Frente Tucumán Primero Alianza Libertad Avanza Frente del Pueblo Unido Fuerza Republicana Política para la Clase Obrera Partido del Trabajo y del Pueblo Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad (FIT-U) Creo

Cómo se vota con Boleta Única de Papel

La boleta muestra en columnas a los partidos políticos y en filas las categorías en disputa (en Tucumán, solo diputados nacionales).

Cada casillero incluye las fotos de los dos primeros candidatos y la lista completa.

El elector debe marcar su opción con cruz, tilde o cualquier señal clara.

No se usa sobre: el presidente de mesa entrega la boleta firmada, el votante marca su elección en la cabina, dobla el papel y lo coloca en la urna.

En caso de error

El Poder Ejecutivo imprime boletas extras (5% más por mesa) para reemplazar aquellas dañadas o mal marcadas. Las anuladas se guardan en un sobre y se registran en un acta.

Voto nulo, en blanco y válido

Si la boleta está rota o escrita, se considera nulo.

Si hay una marca clara en un casillero, el voto cuenta como válido.

Si no hay marcas, es voto en blanco.

La cabina de votación

Reemplaza al antiguo cuarto oscuro. Son biombos de cartón que cubren al elector desde el cuello hacia abajo. Puede haber hasta dos por aula, bajo supervisión de autoridades y fiscales.

Accesibilidad

La primera aula cercana a la salida será la Cabina de Votación Accesible. Está destinada a personas con movilidad reducida o discapacidad. Quienes lo necesiten podrán ingresar acompañados.

Información adicional

La Secretaría Electoral de Tucumán difunde material y un simulador en su cuenta de Instagram. También continúa abierta la inscripción para autoridades de mesa, sin fecha límite.