Orden de las agrupaciones en la BUP
Unidos por Tucumán
Frente Tucumán Primero
Alianza Libertad Avanza
Frente del Pueblo Unido
Fuerza Republicana
Política para la Clase Obrera
Partido del Trabajo y del Pueblo
Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad (FIT-U)
Creo
Cómo se vota con Boleta Única de Papel
La boleta muestra en columnas a los partidos políticos y en filas las categorías en disputa (en Tucumán, solo diputados nacionales).
Cada casillero incluye las fotos de los dos primeros candidatos y la lista completa.
El elector debe marcar su opción con cruz, tilde o cualquier señal clara.
No se usa sobre: el presidente de mesa entrega la boleta firmada, el votante marca su elección en la cabina, dobla el papel y lo coloca en la urna.
En caso de error
El Poder Ejecutivo imprime boletas extras (5% más por mesa) para reemplazar aquellas dañadas o mal marcadas. Las anuladas se guardan en un sobre y se registran en un acta.
Voto nulo, en blanco y válido
Si la boleta está rota o escrita, se considera nulo.
Si hay una marca clara en un casillero, el voto cuenta como válido.
Si no hay marcas, es voto en blanco.
La cabina de votación
Reemplaza al antiguo cuarto oscuro. Son biombos de cartón que cubren al elector desde el cuello hacia abajo. Puede haber hasta dos por aula, bajo supervisión de autoridades y fiscales.
Accesibilidad
La primera aula cercana a la salida será la Cabina de Votación Accesible. Está destinada a personas con movilidad reducida o discapacidad. Quienes lo necesiten podrán ingresar acompañados.
Información adicional
La Secretaría Electoral de Tucumán difunde material y un simulador en su cuenta de Instagram. También continúa abierta la inscripción para autoridades de mesa, sin fecha límite.
