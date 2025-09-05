Raquel Grassino: “Es momento de una salida socialista encabezada por los trabajadores” En diálogo con el matutino, Raquel Grassino, candidata del Partido Política para la Clase Obrera, sostuvo que la situación actual exige “una salida socialista”, en un escenario marcado por escándalos políticos y la intervención judicial que, según señaló, busca limitar la difusión de ideas alternativas.

“La realidad demuestra que ningún partido tradicional ofrece una salida. Solo los trabajadores vamos a conquistar lo que necesitamos: un salario que cubra la canasta básica, una jubilación del 82% móvil y el impulso de la obra pública”, remarcó la dirigente.

Grassino subrayó que su propuesta se basa en la construcción de un gobierno de trabajadores, y planteó la necesidad de implementar “un gran impuesto a las grandes fortunas y no a los trabajadores, que son los que sostienen al país día a día”.

En relación al debut de la Boleta Única de Papel, la candidata expresó que se trata de un cambio en la forma, pero no necesariamente en el fondo. “Será distinto en cuanto al diseño, pero a la hora del conteo va a ser lo mismo. Esperemos que esto marque una diferencia, porque es lo que necesitamos”, manifestó.

Grassino cerró su intervención con un llamado a la organización popular: “Ahora es el momento. Solo a través de un gobierno de trabajadores vamos a poder garantizar los derechos que nos corresponden”.