Rossana Chahla encabezó la reunión del Comité de Emergencia para evaluar tareas realizadas y definir nuevos operativos Con la presencia de funcionarios y técnicos de áreas operativas, se analizó el impacto de las lluvias que provocaron anegamientos en distintos barrios de la capital, se repasaron las tareas de asistencia desplegadas durante la jornada y se planificaron nuevos operativos ante la posibilidad de más precipitaciones.

La intendente de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, encabezó este miércoles por la tarde una reunión del Comité de Emergencia Municipal (COEM) con el fin de evaluar las acciones desplegadas durante la jornada para asistir a familias afectadas por el temporal y recuperar la transitabilidad en distintos sectores críticos.

Durante el encuentro, que se realizó en el Palacio Municipal de 9 de Julio y Lavalle con la presencia de funcionarios y técnicos de distintas áreas, también se definieron nuevos operativos de prevención y asistencia ante el pronóstico de nuevas tormentas para los próximos días en todo el territorio provincial, que permanece bajo alerta amarilla.

“Me reuní con el Comité de Emergencia Municipal para hacer un balance de los trabajos que venimos realizando desde anoche en distintos barrios de la ciudad ante las intensas lluvias que se registran en la provincia desde hace dos días”, explicó Chahla. La jefa municipal detalló que “durante la jornada más de 100 operarios municipales trabajaron en distintos puntos de la ciudad, interviniendo en barrios como Ampliación Alejandro Heredia, 2 de Abril, Nueva Esperanza, 360 Viviendas y Policial 4, entre otros sectores alcanzados por el temporal”.

La intendente agregó que durante la reunión también se analizaron los datos climáticos registrados en los últimos meses. “Tucumán ya acumula el 60% del promedio anual de lluvias y se registraron 66 días completos de precipitaciones, lo que genera una fuerte saturación de los suelos y obliga a sostener un monitoreo permanente de la situación”, señaló. Además, remarcó que “todas las áreas operativas del Municipio permanecen trabajando las 24 horas para asistir a los vecinos y dar respuesta ante cada emergencia”.

Por su parte, la secretaria de Gobierno, Camila Giuliano, destacó el trabajo coordinado de las distintas áreas municipales “para ordenar el trabajo de las cuadrillas operativas que están actuando de manera simultánea en distintos focos, con problemas en barrios de la ciudad a causa de las lluvias”.

La funcionaria precisó que las tareas se concentraron en sectores como Ampliación Alejandro Heredia, Ampliación Federal, San Ramón Nonato, Ampliación San Ramón, 2 de Abril, Policial IV y Buen Vivir. “En cada punto donde se necesita asistencia la Municipalidad está presente. Nuestra intendenta ordenó el trabajo de todas las áreas operativas, porque acá se vinculan Servicios Públicos, Obras Públicas, Salud, Educación y Defensa Civil, y estamos todos trabajando de manera organizada y sistematizada para dar respuestas rápidas”, indicó.

Giuliano explicó que entre las acciones desplegadas se incluyeron tareas con camiones Vactor, desagote de pozos y trabajos de perfilamiento para facilitar el escurrimiento del agua. “Estamos presentes en la prevención, durante la tormenta y también después, teniendo en cuenta que pueden venir nuevas lluvias. Sabemos que no es un momento fácil para las familias, pero pueden contar con el Municipio, con funcionarios y equipos territoriales presentes para resolver los problemas”, remarcó.

Continuidad de los trabajos

A su turno, el subsecretario de Seguridad Ciudadana y presidente del COEM, Rubén Fernández, señaló que el encuentro permitió coordinar las próximas intervenciones en los barrios. “Se armaron seis cuadrillas para salir a los barrios y se repasó todo lo que se realizó durante el día”. También destacó que las distintas reparticiones continúan desplegadas en el territorio. “Todas las áreas operativas están trabajando en la calle y coordinamos cómo continuar mañana de acuerdo con las incidencias climáticas”, indicó.

El funcionario recordó además que el Municipio mantiene habilitados los canales de atención ante emergencias. “Seguimos recibiendo llamados y los vamos derivando al área que corresponde. Las 24 horas, los 365 días del año, los vecinos pueden comunicarse al 103 o al 423-9199”, precisó.

El secretario de Obras Públicas, Luis Lobo Chaklián, valoró el trabajo realizado por los equipos municipales durante la jornada. “Han sido muy buenas las conclusiones. Hay que destacar la respuesta de la Municipalidad ante las problemáticas que se presentaron y el trabajo que se realizó en cuatro frentes bastante complicados”, señaló.

Uno de los sectores más afectados fue la zona de Congreso al 3900, donde se realizaron tareas para mejorar el drenaje del agua. “Liberamos algunos obstáculos que había en las vías del ferrocarril que impedían el paso del agua y generaban anegamientos importantes. Se trabajó en esos frentes de manera simultánea”, explicó.

El funcionario detalló que los operarios realizaron perfilado de calles, trabajos con retroexcavadoras, apertura de canales y nivelación de sectores obstruidos. “También se colocó piedra en zonas complicadas para mejorar la circulación. Estoy muy conforme con cómo se trabajó y con la respuesta que se dio a los vecinos”, afirmó.

Por último, el ingeniero Claudio Bravo, experto en hidráulica y coordinador de la Comisión de Emergencia Hídrica, explicó que el escenario climático obliga a mantener un monitoreo permanente de la situación. “Desde el 1 de diciembre hasta el 8 de marzo han llovido 66 días completos. Con los suelos tan saturados, cualquier lluvia, por más pequeña que sea, puede generar problemas”, advirtió.

El especialista indicó que el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional prevé la continuidad de un período húmedo. “Se esperan condiciones de humedad incluso hasta abril, por lo que hay que estar atentos y asistir permanentemente a los sectores más comprometidos de la ciudad”, señaló.

Bravo también destacó la importancia de la coordinación entre áreas. “La doctora Chahla pidió expresamente que se realicen las asistencias como corresponde y que se coordinen todos los trabajos para resolver los problemas de la gente”, concluyó.

Informe de situación

De acuerdo con un informe de situación elaborado tras un relevamiento realizado por profesionales del Municipio, las intensas lluvias registradas entre la tarde y la noche del martes dejaron un acumulado cercano a 130 milímetros de precipitaciones en pocas horas en San Miguel de Tucumán.

El reporte, que fue analizado durante la reunión del Comité de Emergencia que encabezó Chahla, señala que las mayores acumulaciones de agua se registraron en barrios del sur de la ciudad, entre ellos 360 Viviendas, 2 de Abril, Ampliación Alejandro Heredia, Nueva Esperanza y Buen Vivir. Además, se especifica que durante la madrugada de este miércoles comenzó a verificarse un descenso progresivo del nivel del agua.

A partir de ese diagnóstico, el Municipio desplegó desde las primeras horas de este miércoles un operativo con equipos de distintas áreas para asistir a los vecinos y facilitar el drenaje del agua acumulada. Entre las tareas realizadas se incluyeron trabajos con camiones Vactor para destapar desagües y retirar agua, limpieza de viviendas afectadas, desagote de pozos atmosféricos, desmalezamiento en espacios públicos y la entrega de agua potable y repelentes.

El informe también indica que se realizó una evacuación preventiva de una familia, que fue trasladada a un refugio municipal, mientras que el resto de los vecinos asistidos optó por permanecer en sus hogares mientras se desarrollaban las tareas de drenaje.

Además, durante el temporal se llevaron adelante acciones coordinadas con el Gobierno provincial y otras instituciones, incluyendo cortes preventivos de energía eléctrica para evitar riesgos. En ese contexto, personal municipal también colaboró en el traslado seguro de alumnos y docentes que se encontraban en establecimientos educativos, como las Escuela Guillermo Griet y Martín Miguel de Güemes, ante las dificultades de circulación generadas por el fenómeno climático.

Fuente Municipalidad San Miguel de Tucumán