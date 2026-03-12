Federico Pelli habló luego de denunciar la brutal agresión que recibió en La Madrid El dirigente de La Libertad Avanza acusó por las lesiones a Marcelo Segura. "Se me acercó y, sin mediar palabra, me agredió", aseguró.

La agresión sufrida por el diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) Federico Pelli durante en La Madrid deberá ser investigada por la Justicia penal, luego de la denuncia que radicaron desde el armado libertario ante el Ministerio Público Fiscal (MPF).

A través de las plataformas digitales, pasadas las 22 del miércoles, se registró como denunciante a Pelli, quien quedó internado producto de las lesiones ocasionadas por el golpe.

Al consignar los datos del hecho, se sindicó específicamente a Marcelo Segura.

Según el relato, cerca de las 18.30 del miércoles, Pelli se encontraba en la ruta 157, en La Madrid, acompañado por la ex diputada nacional Paula Omodeo y por sus colegas en la Cámara baja, Soledad Molinuevo y Gerardo Huesen. Junto a ellos estaban además el concejal de Yerba Buena, Álvaro Apud, y el intendente de Concepción, Alejandro Molinuevo.

MIRA TAMBIÉN Rossana Chahla encabezó la reunión del Comité de Emergencia para evaluar tareas realizadas y definir nuevos operativos

“Mientras íbamos caminando por sobre la calzada de la ruta para entregar provisiones a los inundados de dicha localidad, se interpuso una persona a la cual desconocía, que me impidió el paso y dijo textualmente ‘que quién era’. Le respondí que era diputado nacional y que podía circular por dicha ruta”, expresó Pelli.

Afirmó que, tras ello, el individuo “se me acercó y, sin mediar palabras, me agredió físicamente, pegándome un cabezazo en mi rostro, a la altura de la nariz, a lo cual yo no reaccioné, y esto provocó que cayera al piso”.

Pelli detalló que se sintió “muy mareado” y perdió el conocimiento “por un momento”. “Después de este suceso, me asistieron personas del lugar, personal de Bomberos, y a posterior de lo ocurrido llegó una ambulancia y me trajeron (a Concepción) en la misma, llegando a horas 20.05 aproximadamente al Hospital Regional de la ciudad de Concepción, en donde luego de ser asistido por personal de emergencias diagnosticaron que presento traumatismo encéfalo craneano de huesos propios de la nariz, con epistaxis abundante anterior”, apuntó el diputado nacional.

MIRA TAMBIÉN El tiempo en Tucumán: pronostican más tormentas para la tarde en medio de la emergencia hídrica

El dirigente libertario afirmó que, tras lo ocurrido, “me enteré a través de los medios de comunicación que la persona que me agredió físicamente se llamaría Marcelo Segura”. “Acuso a esta persona por el delito cometido en mi contra y solicito a la autoridad judicial correspondiente su intervención”, añadió.

Fuente La Gaceta

MIRA TAMBIÉN Trasladaron a adolescentes en conflicto con la ley al Instituto Padre Brochero