Agüero Gamboa sobre las amenazas a Jaldo: “Fueron a través de redes sociales, la Justicia continuará con las medidas” El ministro de Seguridad de Tucumán, Eugenio Agüero Gamboa, habló con El Matutino de Canal 8 y se refirió a las amenazas que recibió el gobernador Osvaldo Jaldo en las últimas horas. Garitas preventivas.

“Se trató de amenazas realizadas por redes sociales y enmarcadas en delitos telemáticos. La Justicia es la que debe avanzar ahora con las medidas correspondientes”, señaló el funcionario, al tiempo que precisó que el mensaje llegó directamente al mandatario a través de un video.

Consultado sobre si existe preocupación, Agüero Gamboa remarcó: “El gobernador representa a una institución, y debemos cuidar las instituciones y valorar lo que tenemos. Se trata de mantener el respeto y la tolerancia hacia los demás, entendiendo que cada persona tiene derecho a expresarse sin necesidad de coincidir con el otro”.

Garitas de seguridad y estrategia preventiva

En otro tramo de la entrevista, el ministro defendió la instalación de garitas de seguridad en distintos barrios de la provincia, una medida cuestionada por la oposición.

“Las garitas son positivas porque se basan en el mapa del delito. La gente sabe dónde dirigirse para pedir ayuda o para que desde allí se organicen operativos contra los delincuentes. A la vez, quienes cometen delitos también reconocen la presencia policial”, explicó.

Según detalló, estas postas funcionan en articulación con patrullas urbanas, policías motorizadas y diferentes áreas operativas. Además, se enmarcan en una estrategia de anillos de seguridad que, de acuerdo con el ministro, permiten cerrar el Gran San Miguel de Tucumán en cuestión de minutos.

El esquema de control alcanza a San Miguel de Tucumán, Banda del Río Salí, Alderetes, Las Talitas y Tafí Viejo. Actualmente existen más de 130 garitas en toda la provincia, muchas de ellas equipadas con cámaras de seguridad y puestos de hidratación para motoristas.

“Leemos las notas que la gente nos envía y trazamos la estrategia de seguridad en base a esas demandas. Este plan permite avanzar barrio por barrio en todas las ciudades”, concluyó Agüero Gamboa.