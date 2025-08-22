Las Cejas: denuncian a la delegada comunal por construir una casa en El Cadillal con fondos públicos Un nuevo capítulo de presunta corrupción golpea a la comuna de Las Cejas, en el departamento Cruz Alta. La actual delegada comunal, Cristina Contreras, fue denunciada penalmente junto a su esposo, Hugo Alfredo Lazarte (exdelegado de la misma comuna), y a su hija, Florencia Lazarte, por supuesta malversación de fondos públicos, administración fraudulenta y enriquecimiento ilícito.

La presentación judicial fue realizada por el exsecretario de Tránsito de San Miguel de Tucumán, Enrique Romero, quien sostiene que Contreras estaría construyendo una lujosa propiedad en El Cadillal con recursos estatales.

Documentos, facturas y un testigo clave

Según Romero, la denuncia se apoya en documentación que incluye facturas, tickets, remitos y pruebas aportadas por el herrero Carlos Peñalba, quien trabajó en la obra. El testigo entregó incluso capturas de un chat en el que Florencia Lazarte le consultaba si podía facturar “en negro” o a nombre de la comuna de Las Cejas.

El exfuncionario precisó que en la construcción del quincho y la pileta de natación se habrían invertido cerca de 60 millones de pesos, en facturas emitidas por empresas como EMI, Pinturería Roca y Bulonería Martínez, entre otras, todas a nombre de la comuna.

Romero denunció además que Peñalba fue víctima de hostigamientos e intimidaciones: primero recibió advertencias para que no se involucrara en el tema y luego fue visitado por un hombre armado en un vehículo sin patente. “Hago responsable a la delegada por cualquier cosa que le pueda pasar”, advirtió.

Patrimonio bajo la lupa

El denunciante aseguró que la familia Lazarte posee propiedades y bienes que no se condicen con sus ingresos. Entre los ejemplos citó:

Una nueva casa de dos pisos que estaría construyendo Florencia Lazarte.

La compra de un camión Mercedes Benz valuado en 130 mil dólares .

Sueldos elevados de la familia: la delegada percibe más de 1,2 millones de pesos, mientras que su esposo y sus hijos, Alexis y Florencia, también figuran en organismos públicos con haberes de entre 700 mil y 1 millón de pesos.

Antecedentes y causas pendientes

La denuncia incluye además un caso de usurpación de tierras: un docente, Paulo Alcides Ruiz, había denunciado en 2024 que la familia Lazarte se quedó con parte de su terreno. La Justicia de Paz ya falló a su favor, ordenando a Contreras que se abstenga de apropiarse indebidamente de la propiedad.

Romero recordó que el Tribunal de Cuentas ya había advertido sobre irregularidades durante la gestión de Lazarte como delegado comunal. En marzo de 2024, mediante el acuerdo 679, lo declaró responsable por no rendir más de 31 millones de pesos correspondientes al primer bimestre de 2020.

Viejas acusaciones

El exfuncionario también sacó a la luz una denuncia de 2018 contra Contreras: una empleada comunal la acusó de retenerle la tarjeta de débito y de quedarse con gran parte de su salario. La mujer aseguró que de los $9.000 que debía cobrar, solo recibía $1.000. El caso fue elevado al Ministerio del Interior y al Tribunal de Cuentas, aunque nunca prosperó.

“Cristina Contreras es la representante del gobernador en Las Cejas. Mientras la comunidad vive en la marginalidad, ellos exhiben lujos que no pueden justificar. El daño institucional y social es enorme”, concluyó Romero.