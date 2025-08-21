El jefe de Policía confirmó que el gobernador fue blanco de un mensaje intimidatorio en redes sociales Un hombre fue detenido por orden de la Justicia tras amenazar en redes sociales al gobernador Osvaldo Jaldo mientras encabezaba una actividad oficial en Monteros.

El mensaje fue publicado en Facebook, durante la transmisión en vivo del discurso del mandatario, y decía: “Se presta para boletearlo al hdp ese de Jaldo como colombiano al senador y sacarlo patas para arriba. Amén”.

La versión oficial de la Policía

El jefe de Policía de Tucumán, Joaquín Girvau, confirmó la gravedad del hecho y explicó los pasos que se siguieron: “Se está llevando a cabo un procedimiento en Monteros, en la cercanía del centro. Lo que tenemos en concreto es que el gobernador visitó la localidad de Villa Quinteros días atrás y, por redes sociales, fue amenazado por un ciudadano. Es un hecho grave que tomó intervención la Policía de Tucumán a través de la División Delitos Telemáticos”.

Girvau precisó que en el allanamiento, realizado a las 8 de la mañana de este jueves, “se logró detener al autor de estas amenazas con los dispositivos tecnológicos que tenía”. Y añadió: “Es un hecho que nos preocupó, nos ocupamos y ya está detenido”.

La referencia al crimen en Colombia

El jefe policial fue consultado sobre el contenido del mensaje: “Para resumir, es que al Gobernador debía pasarle lo mismo que al senador colombiano hace un par de días, que lo asesinaron”, explicó.

La referencia es al caso del senador y aspirante presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, quien había sido víctima de un atentado en junio y falleció este lunes tras más de dos meses de internación.

Otras investigaciones en curso

Girvau confirmó que existen otras publicaciones en análisis: “No tienen nada que ver. Estamos manejando esa información, pero esta es otra situación. Vamos a avanzar en las redes sociales con nuestros equipos, así que la información que vamos recibiendo, la analizamos y la enviamos a la fiscalía”.

Finalmente, aseguró que el mandatario está al tanto de la situación: “El Gobernador está informado de todo”.