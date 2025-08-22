Dictaron prisión preventiva para el sujeto que amenazó al gobernador Jaldo Se trata de un sujeto de 52 años apodado “Chanchón”, detenido en un allanamiento realizado en la mañana del jueves en un domicilio de Monteros.

En el operativo policial fueron secuestrados tres teléfonos celulares que serán peritados. Las amenazas las efectuó el acusado durante la transmisión en vivo realizada por un periodista a través de un medio de la red social Facebook, de un acto público del que participó el gobernador Osvaldo Francisco Jaldo, en Villa Quinteros.

Este viernes 22 de agosto se llevó a cabo a pedido del Ministerio Fiscal el control de la detención, formalización de la investigación y pedido de medidas de coerción. El caso es investigado por la Unidad Fiscal Criminal I, a cargo de Mariano Fernández, quien intervino junto al auxiliar de fiscal Hugo Gonzalo Guerra en la audiencia multipropósito de rigor.

La Fiscalía formuló cargos en contra del acusado por los delitos de amenazas e instigación a cometer delitos, requiriendo la prisión preventiva por el plazo de 90 días ante la existencia de los peligros procesales de riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación.

“Estamos ante un hecho gravísimo. El acusado profirió las amenazas en contra del Gobernador aprovechándose de una red social, de manera personalizada y en forma violenta”, señaló el auxiliar de fiscal, quien adelantó que se deben analizar los celulares secuestrados y llevar a cabo la toma de declaraciones testimoniales.

El juez interviniente resolvió hacer lugar parcialmente a la solicitud del Ministerio Fiscal, concediendo las medidas de coerción de máxima intensidad por el término de 30 días.

Los cargos

Durante la tarde del 19 de agosto pasado, el gobernador Osvaldo Jaldo se encontraba realizando un acto público en Villa Quinteros. En ese contexto, durante la transmisión en vivo fue que el acusado, con intenciones de amenazarlo e instigar a que alguna de las personas que estaban observando esa trasmisión cometa un atentado contra la vida del primer mandatario provincial, fue que publicó durante la emisión, a través de la cuenta de usuario de Facebook a su nombre el violento y temerario mensaje.