Alberto Lebbos sobre el juicio por la muerte de su hija: “fue una investigación desastrosa” El padre de Paulina criticó la falta de pruebas, denunció irregularidades en la investigación y anunció que impulsará un pedido de juicio político.

El Tribunal de la Sala III resolvió absolver a César Soto por el beneficio de la duda en el juicio por el crimen de Paulina Lebbos, la joven estudiante de Comunicación Social asesinada en 2006. Tras 14 jornadas de debate oral, los jueces Fabián Fradejas, Gustavo Romagnoli y Luis Morales Lezica consideraron que las pruebas presentadas por el Ministerio Público Fiscal no alcanzaron el grado de certeza necesario para una condena a prisión perpetua.

La decisión desató la inmediata reacción de Alberto Lebbos, padre de la víctima, quien apuntó con dureza contra el sistema judicial y, en particular, contra la actuación de los fiscales. “Hace 20 años que pedimos que investiguen y hace 20 años que están protegiendo delincuentes”, dijo con indignación al término de la audiencia.

Lebbos sostuvo que el fallo no implica el cierre del caso, sino que, por el contrario, refuerza la necesidad de profundizar la investigación. “No queda impune porque se merece la familia de Paulina, se merece la sociedad y se merece la memoria de mi hija que se siga investigando”, afirmó.

Alberto Lebbos, antes de la sentencia. LA GACETA/FOTO DE ANALÍA JARAMILLO

El padre de la joven cuestionó además la falta de avances en distintas líneas investigativas y denunció encubrimiento. “Aquí hay responsables. Los jueces lo dijeron: tienen que investigar los fiscales. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué no me llamaron?”, reclamó.

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En ese sentido, apuntó directamente contra el titular del Ministerio Público Fiscal, Edmundo Jiménez, a quien responsabilizó por el rumbo de la causa. “El principal responsable es el ministro fiscal. Es quien debía controlar y no lo hizo”, aseguró.

Lebbos también criticó la falta de medidas clave durante la investigación, como la realización de pruebas genéticas o la citación de determinados involucrados. “¿Por qué no se profundizó la investigación? Porque están protegiendo a los asesinos de Paulina. De eso no tengo dudas”, sentenció.

Durante su descargo, insistió en que existen elementos suficientes para avanzar sobre otras responsabilidades. “Hay pruebas de sobra sobre la participación de una banda. Sin embargo, dicen que no hay conexión. Eso no es creíble”.

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Asimismo, denunció irregularidades en el manejo de otras causas vinculadas y advirtió sobre la prescripción de expedientes. “Aquí nadie paga las consecuencias. Las causas se dejan prescribir y eso es otra herramienta de impunidad”, remarcó.

En un tono aún más crítico, cuestionó el mensaje institucional que deja el fallo. “El mensaje es claro: sigan matando mujeres, sigan encubriendo. Esa es la justicia que tenemos”, expresó.

Lebbos confirmó que avanzará con un pedido de juicio político contra las autoridades del Ministerio Público Fiscal. “No va a quedar impune. Vamos a ir hasta las últimas consecuencias”, advirtió.

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Pese al revés judicial, reafirmó su decisión de continuar la lucha. “Nunca me voy a dar por vencido. Acá se tiene que hacer justicia por Paulina y por todas las víctimas de la impunidad”, concluyó.

El veredicto también formalizó la absolución de Sergio Kaleñuk, hijo del ex secretario de la gobernación de José Alperovich, Alberto Kaleñuk, quien llegó al final del proceso sin una acusación en su contra.

Durante la etapa de alegatos, el fiscal Carlos Sale había desistido de los cargos contra Kaleñuk por orfandad probatoria, admitiendo que no se logró acreditar su participación en las maniobras de descarte del cuerpo.

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Fuente La Gaceta