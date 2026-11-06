Alerta amarilla por fuertes vientos para Tafí del Valle El aviso rige para la tarde de este viernes y alcanza a sectores de la región de los Valles y la Puna. Se esperan ráfagas que podrían superar los 110 km/h en zonas cordilleranas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarilla por vientos fuertes para la tarde de este viernes, que incluye a la zona de Tafí del Valle y otras localidades de la región de la Puna.

Según el organismo, las zonas cordilleranas serán afectadas por vientos del sector oeste, con velocidades de entre 45 y 70 km/h y ráfagas que podrían superar los 110 km/h.

En el resto del área de cobertura, se esperan vientos del sector sur, con velocidades de entre 40 y 60 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h, con posibilidad de que esos valores sean superados de manera puntual.

Zonas alcanzadas por el alerta

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El aviso comprende las siguientes áreas: Puna de Tinogasta, Puna de Antofagasta de la Sierra, Puna de Belén, Puna de Cafayate, Puna de San Carlos, Puna de Santa María, Puna de Tafí del Valle.

Ante este escenario, el Gobierno provincial solicita a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales, evitar actividades al aire libre cuando las condiciones representen un riesgo y seguir las recomendaciones de los organismos de protección civil.

Las autoridades provinciales monitorean de manera permanente la evolución del fenómeno meteorológico y coordinan las acciones preventivas necesarias para resguardar a la población en las zonas alcanzadas por las alertas.

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Fuente Comunicación Tucumán