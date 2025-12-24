Alerta amarilla por tormentas en Tucumán en la previa de Navidad El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente una alerta amarilla por tormentas para Tucumán, en una jornada que se presentará calurosa y con una temperatura máxima estimada en 33 grados.

Según el informe emitido este martes 23 de diciembre por la tarde, los fenómenos meteorológicos se intensificarán durante el miércoles 24 y el jueves 25 de diciembre en el norte argentino. En ese marco, Tucumán, junto a Catamarca, Santiago del Estero, Jujuy y Salta, permanecerá bajo alerta por tormentas que podrían ser localmente fuertes.

El pronóstico advierte sobre lluvias intensas, actividad eléctrica, ráfagas que podrían superar los 70 kilómetros por hora y la posibilidad de caída ocasional de granizo. Los acumulados de precipitación previstos oscilan entre 30 y 60 milímetros, con registros puntualmente superiores.

Zonas alcanzadas por la alerta:

Burruyacú, Capital, Cruz Alta, Famaillá, Graneros, La Cocha, Leales, Simoca, Trancas, Yerba Buena y las zonas bajas de Chicligasta, Juan Bautista Alberdi, Lules, Monteros, Río Chico y Tafí Viejo.

Desde el SMN recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales y tomar las precauciones necesarias ante la persistencia de condiciones meteorológicas adversas.