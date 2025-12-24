Según el informe emitido este martes 23 de diciembre por la tarde, los fenómenos meteorológicos se intensificarán durante el miércoles 24 y el jueves 25 de diciembre en el norte argentino. En ese marco, Tucumán, junto a Catamarca, Santiago del Estero, Jujuy y Salta, permanecerá bajo alerta por tormentas que podrían ser localmente fuertes.
El pronóstico advierte sobre lluvias intensas, actividad eléctrica, ráfagas que podrían superar los 70 kilómetros por hora y la posibilidad de caída ocasional de granizo. Los acumulados de precipitación previstos oscilan entre 30 y 60 milímetros, con registros puntualmente superiores.
Zonas alcanzadas por la alerta:
Burruyacú, Capital, Cruz Alta, Famaillá, Graneros, La Cocha, Leales, Simoca, Trancas, Yerba Buena y las zonas bajas de Chicligasta, Juan Bautista Alberdi, Lules, Monteros, Río Chico y Tafí Viejo.
Desde el SMN recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales y tomar las precauciones necesarias ante la persistencia de condiciones meteorológicas adversas.