El hecho ocurrió en el local gastronómico “La Estrella”, situado a pocos metros del Palacio de Tribunales. Al momento del derrumbe, el establecimiento se encontraba cerrado al público, aunque tres empleados continuaban trabajando en el interior. Los trabajadores lograron salir a tiempo y no sufrieron lesiones.
De acuerdo con los primeros datos, el cielorraso cedió de manera repentina y cayó sobre gran parte del sector comercial, provocando importantes daños materiales.
Tras el incidente, Bomberos Voluntarios y efectivos policiales acudieron al lugar, donde se procedió a delimitar el área por razones de seguridad y a realizar las pericias correspondientes para determinar las causas del colapso de la estructura.