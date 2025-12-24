Derrumbe en un bar del sur capitalino: no hubo heridos de milagro Un episodio que generó alarma se registró en las últimas horas del martes en la zona sur de San Miguel de Tucumán, cuando se desplomó parte del techo de un bar ubicado en la esquina de Lamadrid y 9 de Julio.

El hecho ocurrió en el local gastronómico “La Estrella”, situado a pocos metros del Palacio de Tribunales. Al momento del derrumbe, el establecimiento se encontraba cerrado al público, aunque tres empleados continuaban trabajando en el interior. Los trabajadores lograron salir a tiempo y no sufrieron lesiones.

De acuerdo con los primeros datos, el cielorraso cedió de manera repentina y cayó sobre gran parte del sector comercial, provocando importantes daños materiales.

Tras el incidente, Bomberos Voluntarios y efectivos policiales acudieron al lugar, donde se procedió a delimitar el área por razones de seguridad y a realizar las pericias correspondientes para determinar las causas del colapso de la estructura.