De acuerdo con el organismo oficial, el área será impactada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes o severas. Los fenómenos previstos estarán acompañados principalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, lo que podría generar anegamientos temporarios.

Además, no se descarta la presencia de granizo, fuerte actividad eléctrica y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora. En cuanto a los acumulados, se estiman valores de entre 50 y 90 milímetros, aunque en sectores puntuales podrían superarse esos registros.

Ante este escenario, desde el SMN y los organismos de emergencia recomiendan evitar salidas innecesarias y permanecer en lugares seguros, siguiendo en todo momento las indicaciones de las autoridades locales.

Recomendaciones ante la alerta

Seguir las instrucciones de los organismos oficiales y mantener la calma.

Salir de casa solo en caso de extrema necesidad.

Permanecer en construcciones cerradas como viviendas, escuelas o edificios públicos.

Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua al hogar.

Cerrar y mantenerse alejado de puertas y ventanas.

Evitar zonas inundables y no circular por calles anegadas.

Retirar o asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

Preparar un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín, linterna, radio a pilas y celulares cargados.

Tener a mano los números de Protección Civil, Bomberos y Policía.

Las autoridades continúan monitoreando la evolución del sistema de tormentas y recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales.