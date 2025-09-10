Alumna de 9 años internada tras un intento de suicidio: denuncian bullying en una escuela de Capital Una niña permanece en grave estado en el Hospital Avellaneda. Su familia asegura que sufría hostigamiento constante en la Escuela Julio A. Roca. La ministra de Educación, Susana Montaldo, calificó el hecho como “lamentable y doloroso”.

Una conmoción atraviesa a la comunidad educativa tucumana tras conocerse el caso de una alumna de 9 años de la Escuela Julio A. Roca, ubicada en la capital provincial, quien permanece internada en estado delicado en el Hospital Avellaneda. Según el relato de su madre, la pequeña habría intentado quitarse la vida el viernes pasado luego de sufrir bullying sistemático por parte de tres compañeras de curso.

La familia de la niña explicó que el hostigamiento se centraba en su color de piel y sus rulos, además de episodios de violencia física que incluían empujones y golpes dentro del aula. La denuncia ya fue presentada en la Fiscalía, que investiga las circunstancias y la responsabilidad institucional en el caso.

Ante la gravedad de lo ocurrido, la ministra de Educación, Susana Montaldo, expresó: “Es un hecho lamentable y doloroso. Estamos rezando para la mejora de esta niñita. Quiero volver a hacer un llamado a los padres, que tengan un momento para escuchar a los chicos y ver qué les está pasando. Muchas veces están solos”.

Montaldo recordó que la semana pasada se realizaron actividades en la Escuela Ciudadela vinculadas a la mediación y resolución de conflictos, y subrayó la necesidad de fortalecer el acompañamiento conjunto: “Sigamos trabajando juntos, familia y escuela, para acompañar a nuestros niños a resolver sus conflictos”.

MIRA TAMBIÉN Incendio por quema de basura en Manantial Sur: intervino la Fiscalía

Mientras tanto, en la mañana de este miércoles, padres y alumnos se concentraron en las puertas de la Escuela Roca para exigir justicia y medidas concretas contra el bullying, sumando su apoyo a la familia de la menor.

El caso reabre el debate sobre la violencia escolar en Tucumán y la necesidad de reforzar políticas de prevención, intervención y contención en el ámbito educativo.