El gobernador Jaldo pidió la detención y la expulsión de los alumnos que cometen delitos El Gobernador reclamó a la Justicia que se haga responsable penal y civilmente a los padres de estudiantes que pintan paredes o llevan armas blancas y de fuego a los colegios. “No hay margen de ser flexibles o mirar para otro lado”.

El gobernador Osvaldo Jaldo reclamó a la Justicia y a las instituciones educativas que actúen con más firmeza y severidad con los alumnos que sean hallados responsables de las amenazas de tiroteos y quienes lleven armas blancas o de fuego a las aulas.

“Hay que ir a fondo con las medidas. Estos chicos que de alguna manera cometen delitos pintando paredes o llevando armas blancas y armas de fuego tienen que ser detenidos. Tienen que hacerlos responsables penal y civilmente a sus padres de manera inmediata. No tomemos estas medidas cuando haya heridos o las discutamos sobre un féretro”, declaró.

El tenor de las declaraciones del mandatario evidencian el malestar que hay en la Casa de Gobierno por las escasas o nulas consecuencias que se están aplicando en casos que encienden las alarmas en el ámbito educativo.

“El que comete un delito o un intento de delito tiene que quedar detenido y ser expulsado de la institución. A esto hay que darle un corte de cuajo, no da para más. No esperemos que ocurra un hecho lamentable que nadie quiere. No hay margen de ser benévolos, flexibles o mirar para otro lado, porque si esto se agrava y sucede lo que no queremos que suceda, seguramente va a rayar a las autoridades de turno”, lanzó el Gobernador.

Fuente Comunicación Tucumán