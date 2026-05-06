Alumnos usaron un “lanzallamas” casero y quemaron a un compañero Estudiantes de una escuela secundaria de Banda del Río Salí utilizaron un aerosol y un encendedor para simular un lanzallamas.

En las últimas horas, se conoció la denuncia de un padre cuyo hijo resultó con heridas de consideración en su rostro luego de que un compañero de curso utilizara un desodorante y un encendedor para generar una llamarada, simulando un “lanzallamas” casero.

Francisco Risso, padre del adolescente agredido, hizo público el caso a través de las redes sociales, donde compartió imágenes de las curaciones que debió recibir su hijo. Según el relato, el incidente tuvo lugar el pasado jueves. El agresor, un joven de entre 16 y 17 años, se encontraba manipulando elementos inflamables dentro de la institución cuando apuntó directamente hacia la integridad física de la víctima.

Denuncia por falta de protocolo y comunicación

Más allá de las lesiones físicas, la familia de la víctima manifestó una profunda indignación por el manejo institucional de la crisis. Risso denunció que las autoridades escolares no informaron debidamente a los progenitores del agresor sobre la magnitud de lo sucedido. “La mamá no sabía nada. Solo lo hacen firmar un papel y lo mandan a la casa como si nada”, reclamó el padre en su descargo.

Asimismo, calificó al atacante como un joven “problemático” y advirtió que no dudará en avanzar con una denuncia penal contra los padres del menor por falta de responsabilidad y control parental si la situación no se resuelve de manera ejemplar.

El pedido de la comunidad

“Hoy fue mi hijo, mañana puede ser el tuyo”, sentenció Risso en un llamado a la reflexión dirigido a todos los padres de la zona. El caso ha reabierto un intenso debate en Tucumán sobre los protocolos de seguridad en los establecimientos públicos y la efectividad de las sanciones ante hechos que ponen en riesgo la vida de los alumnos.

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Por el momento, se aguarda una intervención formal del Ministerio de Educación de la provincia para determinar las responsabilidades de la institución y garantizar que este tipo de “juegos” peligrosos no se repitan en el ámbito escolar.

Fuente Radio Bicentenario